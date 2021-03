Oscars 2021, découvrez tous les nominés

By BLUE

Après la difficile 46e cérémonie des César ce 12 mars, vient le temps de la 93e édition des Oscars outre atlantique. Enfin, pas tout d’un coup quand même, puisque l’on commence tranquillement avec les nominations, le palmarès des Oscars 2021 devrait être révélé le 25 avril.

Mank et ses dix nominations viennent nous rappeler que c’est bon, la VOD aux Oscars – dans certaines conditions – est autorisée. Il aurait été de toute façon difficile de s’en passer tant de nombreux films ont été distribués cette année dans ce format. Netflix n’aura cependant pas eu besoin d’attendre l’autorisation pour contourner le règlement, beaucoup devraient se rappeler de Roma d’Alfonso Cuarón. La croisade de l’académie contre le VOD aurait-elle été une simple question d’auteur et non de format ? Ce n’est pas une question à ce niveau. La règle est là pour faire coutume tandis que Mank est tranquillement installé sur la scène. Nous ne dirons rien de l’aspect pathétique de l’exercice.

En tout cas, le film de David Fincher n’est pas le seul à prendre un bon départ puisque le français The Father, réalisé par Florian Zeller, totalise, comme Minari, Nomadland ou encore Sound of Metal, 6 nominations. On vous laisse découvrir tous les nominés des Oscars 2021.

Meilleur réalisateur : Thomas Vinterberg pour Drunk (Another Round) David Fincher pour Mank Lee Isaac Chung pour Minari Chloé Zhao pour Nomadland Emerald Fennell pour Promising Young Woman



Meilleure actrice dans un rôle principal : Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) Andra Day (The United States vs Billie Holiday) Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman) Frances McDormand (Nomadland) Carey Mulligan (Promising Young Woman)



Meilleur acteur dans un rôle principal : Riz Ahmed (Sound Of Metal) Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) Anthony Hopkins (The Father) Gary Oldman (Mank) Steven Yeun (Minari)



Meilleur second rôle féminin : Maria Bakalova (Borat 2) Glenn Close (Hillbilly Elegy) Olivia Coleman (The Father) Amanda Seyfried (Mank) Yuh-jung Youn (Minari)

Meilleur second rôle masculin : Sacha Baron Cohen (Les 7 de Chicago) Daniel Kaluuya (Judas and The Black Messiah) Leslie Odom Jr. (One Night In Miami…) Paul Raci (Sound of Metal) Lakeith Stanfield (Judas and The Black Messiah)



Meilleure chanson originale : Fight For You (Judas and the Black Messiah) Hear My Voice (Les 7 de Chicago) Husavik (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga) Io Si (Seen) Speak Now (One Night in Miami…)



Meilleur court métrage documentaire : Colette A Concerto is a Conversation Do Not Split Hunger Ward A Love Song For Latasha



Meilleur scénario original : Judas and The Black Messiah Minari Promissing Young Woman Sound Of Metal The Trial of The Chicago Seven



Meilleure adaptation : Borat 2 The Father Nomadland One Night In Miami… The White Tiger



Meilleur court-métrage : Feeling Through The Letter Toom The Present Two Distant Strangers White Eye



Meilleur sound design : Greyhound Mank News Of The World Soul Sound of Metal



Meilleur court métrage d’animation : Burrow Genius Loci If Anything Happen I Love You Opera Yes-People



Meilleurs décors : The Father Ma Rainey’s Black Bottom Mank News of the World Tenet



Meilleure photographie : Judas and the Black Messiah Mank News of The World Nomadland Les 7 de Chicago



Meilleurs costumes : Emma Ma Rainey’s Black Bottom Mank Mulan Pinocchio



Meilleur maquillage et coiffure : Emma Hillbilly Elegy Mank Ma Rainey’s Black Bottom Pinocchio



Meilleur montage : The Father Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal Les 7 de Chicago



On vous laisse le découvrir avec les nominés des Oscars 2021 célébrant 2020 et ses rebondissements.

