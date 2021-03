By Kantain

Golden Globes 2021 : Les surprises Nomadland et Borat 2, le palmarès cinéma

Si du côté des séries, la cérémonie des Golden Globes s’est révélée plutôt sage, confirmant les pronostics autour du Jeu de la Dame et de The Crown, niveau cinéma, la cérémonie ne s’est pas montrée avare en surprises.

Face au favori Mank de David Fincher, c’est le Nomadland de Chloé Zaho, qui planche actuellement sur The Eternals chez Marvel qui l’a emporté avec les titres de Meilleur film dramatique et meilleure réalisatrice. Le succès de Borat 2, qui rafle les prix de Meilleure comédie et de meilleur acteur face à l’excellent Palm Springs, ont aussi de quoi surprendre.

Du côté des frenchies de l’étape, le constat est nul : Ni Tahar Rahim, qui voit la récompense de meilleur acteur dramatique attribuée à titre poshtume à Chadwick Boseman ni le Deux de Filippo Meneghetti nommé au Golden du Meilleur film étranger ne se sont vus sacrés. Cependant, un scénario d’Aaaron Sorkin se trouve une nouvelle fois récompensé tandis que les géniaux Trent Reznor et Atticus Ross, boudés pour leur travail fantastique sur Mank, se voient récompensés pour Soul. L’honneur est sauf, et l’intégralité du palmarès, à retrouver ci dessous.

Le palmarès complet des Golden Globes cinéma :

Meilleur film dramatique : Nomadland

Meilleure comédie ou comédie musicale : Borat 2

Meilleure actrice dramatique : Andra Day dans Billie Holiday, une affaire d’État

Meilleur acteur dramatique : Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale : Rosamund Pike dans I Care a Lot

Meilleur acteur de comédie : Sacha Baron Cohen dans Borat 2

Meilleur second rôle féminin : Jodie Foster dans Désigné coupable

Meilleur second rôle masculin : Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

Meilleur réalisateur : Chloé Zaho pour Nomadland

Meilleur scénario de film : Aaron Sorkin pour Les Sept de Chicago

Meilleur film en langue étrangère : Minari réalisé par Lee Isaac Chung

réalisé par Lee Isaac Chung Meilleur film d’animation : Soul réalisé par Pete Docter et Kemp Powers

réalisé par Pete Docter et Kemp Powers Meilleure bande originale : Soul – Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor.

Le replay de la 78ème cérémonie des Golden Globes est disponible sur CANAL+.

(Visited 15 times, 15 visits today)