Golden Globes 2021 : The Crown, Le Jeu de la Dame, le palmarès séries

Si Netflix régnait en maître lors de cette cérémonie des Golden Globes avec pas moins de 42 nominations, le mastodonte remporte quelques récompenses majeures du côté des séries avec The Crown (4 récompenses) et l’incontournable Le Jeu de la dame, qui plaçait Anya- Taylor Joy en favorite avec le Golden Globe de la meilleure mini-série et de la meilleure actrice dans une mini-série.

Des confirmations plutôt que de réelles surprises pour ces Golden Globes 2021

On restera donc plutôt satisfait de ce palmarès, dont les réelles surprises se trouvent plutôt du côté du cinéma, confirmant l’ époustouflante prestation de Mark Ruffalo I Know This Much Is True qui signe une belle année sans Avengers avec sa belle performance dans le Dark Waters de Todd Haynes.

Cependant, le retour très attendu de Steve McQueen à la télévision avec Small Axe n’aura cependant été salué qu’au travers de la prestation de John Boyega qui décroche le titre de meilleur acteur dans une second rôle. Niveau comique, c’est Schitt’s Creek qui s’empare du titre de la meilleure série et de la meilleure actrice pour Catherine O’Hara tandis que Ted Lasso consacre Jason Sudeikis en meilleur acteur. Tout le palmarès se trouve juste en dessous.

Le palmarès complet séries :

Meilleure série dramatique : The Crown

Meilleure actrice dans une série dramatique : Emma Corrin dans The Crown

Meilleure acteur dans une série dramatique : Josh O’Connor dans The Crown

Meilleure série comique : Schitt’s Creek

Meilleure actrice dans une série comique : Catherine O’Hara dans Schitt’s Creek

Meilleure acteur dans une série comique : Jason Sudeikis dans Ted Lasso

Meilleure second rôle masculin : John Boyega dans Small Axe

Meilleure second rôle féminin : Gillian Anderson dans The Crown

Meilleure mini-série ou téléfilm : Le Jeu de la dame

Meilleure actrice dans une mini-série : Anya Taylor-Joy dans Le Jeu de la Dame

Meilleur acteur dans une mini-série : Mark Ruffalo dans I Know This Much Is True

Le replay de la 78ème cérémonie des Golden Globes est disponible sur CANAL+.

(Visited 37 times, 37 visits today)