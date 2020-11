Small Axe : bande-annonce pour l’anthologie de Steve McQueen

L’anthologie Small Axe est une mini-série qui s’apparente plus à un recueil de 5 films réalisés par Steve McQueen pour Amazon, lesquels seront diffusés sur la plateforme d’ici à la fin du mois de décembre.

Steve McQueen, à ne pas confondre avec l’acteur défunt, est connu pour ses drames sociaux, films néo-noirs à à la portée incroyable. Après Hunger, Shame, 12 Years a Slave ou Widows, le metteur en scène s’attelle au mouvement Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd. La bande-annonce, méchamment percutante, met donc en avant cinq films, acceptés durant le festival de Cannes et de New York cette années.

Le premier, Mangrove, sortira le 20 novembre et montre les propriétaires d’un restaurant persécutés par des policiers racistes dans les années 70. Ils protesteront pacifiquement dans les rues avant d’être arrêtés et jugé au cours d’un procès ultra médiatisé. On y retrouvera Shaun Parkes, Letitia Wright, Malachi Kirby, Sam Spruell et Jack Lowden.

Le deuxième, Lovers Rock, sortira le 17 novembre en proposant une romance débutée dans une soirée blues en 1980. Amarah-Jae St. Aubyn fera ses premiers pas devant la caméra aux côtés de Michael Ward.

Le troisième, Education, sortira le 4 décembre et racontera l’histoire d’un jeune garçon envoyé dans une école pour enfants défavorisés, laquelle serait la proie de policiers racistes, opposés à la scolarité des enfants noir. On y retrouvera Kenyah Sandy, Sharlene Smith, Daniel Francis et Naomi Ackie.

Le quatrième film, Alex Wheatle, sortira le 11 décembre et parlera d’un auteur à succès qui nourri sa passion pour la musique après avoir été jeté en prison durant les émeutes de Brixton en 1981. Jonathan Jules et Robbie Gee se partageront l’affiche.

Enfin, Red, White and Blue sortira le 18 décembre et nous offre John Boyega en médecin légiste qui est forcé de prendre conscience de l’impossibilité de devenir policier en étant noir, après avoir été témoin de l’agression de son père par deux agents.

L’anthologie Small Axe sera diffusée dès le 20 novembre sur Amazon Prime.