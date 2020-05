Comment John Boyega vit l’après Star Wars

Quelques mois après la sortie internationale du dernier Star Wars, The Rise of Skywalker, John Boyega a raconté à Cinema Blend comment il profitait de sa vie après 6 ans intensifs à enchainer les tournages :

« J’ai pu rentrer à la maison et me poser une question fondamentale, que je n’avais pas pu me poser pendant 6 ans : « Qu’est-ce qu’il vient juste de m’arriver ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis rentré mais j’ai encore plein d’objets liés à mon expérience Star Wars. J’ai encore mon script de l’audition, mes notes avec l’heure à laquelle j’étais censé passer l’audition et mon planning. Tous ces trucs là. Maintenant, pour moi, il est temps d’être un peu nostalgique et de me remémorer les bons moments, et puis aussi d’avoir du temps pour ma famille. Donc c’est gagnant gagnant. »

C’est donc des étoiles plein les yeux que John Boyega peut profiter de son confinement pour enfin se poser, souffler et passer du temps avec ceux qu’il aime avant de revenir pour de nouveaux projets.

Star Wars : L’Ascension de Skywalker est sorti le 18 décembre 2019 en France.