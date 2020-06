Eurovision Song Contest : Le trailer de la comédie WTF de Netflix

Le célèbre concours international de musique va avoir le droit à sa parodie dans la comédie Eurovision Song Contest qui se dévoile en bande annonce.

Cela fait plusieurs années que le concours musicale télévisé nous gâte de chant kitsch, d’interprétation de mauvais goût au point que ça en devienne sa marque de fabrique. De quoi titiller notre curiosité critique de spectateur avide de second degré. Il semblerait que cela ait fortement inspiré Will Ferrell pour écrire et produire ce projet qu’aucun n’aurait cru voir un jour. Et faut bien l’avouer, ça attire notre attention.

Dans cette comédie loufoque, le duo de musicien islandais Lars Erickssong (Ferrell Himself) et Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams) ont pour rêve de représenter leurs pays à l’Eurovision. Rêve qui s’apprête à se réaliser, au grand damne de leur proche, bien conscient de la ringardise du concours. L’hilarant faux clip de la chanson Volcano Man, qu’interprêteront les protagonistes dans le film, a déjà été mis en ligne et prouve quel point l’acteur principale a saisi l’essence de ce concours autrefois prestigieux.

Bien qu’il ait été réalisé par David Dobkin (Serial Noceur, Le Juge), cela faisait plusieurs années que Will Ferell voulait produire un projet sur le concours, assistant plusieurs fois à la compétition. En 2018, il est autorisé à suivre l’équipe suédoise afin de découvrir les coulisses de l’événement, pour développer le scénario.

Eurovision Song Contest arrivera sur Netflix le 26 Juin prochain.