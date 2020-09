Anthony Hopkins et Olivia Colman : père et fille dans le trailer de The Father

Sony Pictures Classics vient de dévoiler la bande-annonce de l’intrigant The Father, mettant en scène les très talentueux Olivia Colman et Anthony Hopkins.

Si on peut penser, à la simple vue du titre, qu’il s’agit d’un spin-off sur Dark Vador et sa relation compliquée avec Luke, cela n’a rien à voir. The Father est un drame qui se « niche dans la vérité de notre propre vie » en cherchant à aborder « sans compromis » la condition humaine, comme l’indique le synopsis officiel.

L’actuelle Elizabeth II de Netflix endosse cette fois-ci le rôle d’une fille désabusée devant la maladie qui ronge son père, visiblement atteint de démence (Alzheimer ?). Anthony Hopkins semble alors perdre pied dans une réalité qu’il ne reconnait plus (de là à dire qu’il aurait abusé de Westworld, il n’y a qu’un pas).

Si le trailer de The Father reste assez mystérieux, les deux acteurs britanniques (qui n’ont plus rien à prouver dans le monde du cinéma ou de la télévision; ayant tous deux une filmographie à faire saliver un DiCaprio), vont à nouveau avoir l’occasion de crever l’écran et briguer de nombreuses récompenses. D’autant plus que les premières critiques sont excellentes.

The Father est attendu fin janvier dans les salles françaises.