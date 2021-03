César 2021, découvrez le palmarès

By BLUE

Après une 45e édition mouvementée, qui avait vu la démission collective de la direction de L’Académie, les César 2021 s’en sont-ils pour autant trouvés plus apaisée ? Pas tant que ça, il faut dire que sur fond de Covid, le monde de la Culture (ou du moins un certain monde) en avait gros.

Le moins que l’on puisse dire c’est que certains, dont le grand gagnant de la soirée et ses 7 prix pour Adieu les cons, on eut le nez creux en ne faisant pas le déplacement. En effet, Dupontel n’était pas là pour les remises de prix perdues entres les blagues douteuses et les discours… laborieux ? Après une cérémonie 2020 qui avait cristalisé beaucoup de polémiques, difficile d’imaginer la pente remontée avec l’accident industriel de l’édition 2021. Cela ne devrait cependant pas vous empêcher de découvrir les lauréats de cette pénible 46e édition.

Côté cinéma en revanche, que s’est-il passé ? Et bien, on vous laisse le découvrir avec le palmarès des César 2021 célébrant la morose année 2020.

