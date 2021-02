Netflix : ce qui nous attend en mars 2021

Encore moins attrayant que février, voici le programme de mars ! On notera surtout l’apparition de Michelle Obama (et bien d’autres co-stars) dans la nouvelle émission jeunesse, Gaufrette et Mochi.

Un mars et ça repart. pic.twitter.com/wHAXzTpN8J — Netflix France (@NetflixFR) February 26, 2021

Les films estampillés Netflix :

On va se la jouer très chauvin.e.s, mais le film français Sentinelle a l’air intéressant. On ne dit pas que le thème abordé sur le retour d’une soldate ayant vécu les atrocités de la guerre est très novateur, mais on est curieux.ses de découvrir si Netflix a pu apporter un angle pertinent.

Par contre, on va faire l’impasse sur la comédie américaine, Yes Day, qui semble encore bien plus lourde que le fameux plat de restes de Lois dans Malcolm in the Middle…

Moxie , le 3 mars

, le 3 mars Sentinelle (film français avec Olga Kurylenko), le 5 mars

(film français avec Olga Kurylenko), le 5 mars Yes Day (avec Jennifer Garner), le 12 mars

(avec Jennifer Garner), le 12 mars Des vies froissées , le 12 mars

, le 12 mars Struggle Alley , le 15 mars

, le 15 mars Deux flics pour une bique , le 18 mars

, le 18 mars Fatale , le 19 mars

, le 19 mars Notre été , le 25 mars

, le 25 mars Hansel et Gretel, agents secrets (film d’animation), le 25 mars

(film d’animation), le 25 mars DOTA Dragon’s Blood : Volume 1, le 25 mars

: Volume 1, le 25 mars Bad Trip , le 26 mars

, le 26 mars A Week Away, le 26 mars

Les autres films :

‘Je veux manger ton pancréas‘ mais qu’est-ce que c’est que ça ? A-t-on vraiment envie de le découvrir ? Pas sûr… Personnellement, je vais me contenter de regarder un bon vieux Martin Scorsese et pourquoi pas élargir ma culture cinématographique à travers quelques œuvres de Bertrand Tavernier.

Les séries estampillées Netflix :

Ce mois-ci, Sky Rojo est sous le feu des projecteurs parce que c’est le dernier bébé des créateurs de La Casa de Papel ! En attendant son arrivée le 19 mars, on peut faire l’expérience de la nouvelle série française Caïd qui arrivera le 10 mars.

Kingdom : Saison 2, le 1er mars

: Saison 2, le 1er mars Pacific Rim : The Black : Saison 1 (série animée), le 4 mars

: Saison 1 (série animée), le 4 mars Caïd : Saison 1 (série française), le 10 mars

: Saison 1 (série française), le 10 mars Love Alarm : Saison 2, le 12 mars

: Saison 2, le 12 mars The One : Saison 1, le 12 mars

: Saison 1, le 12 mars Paradise PD : Partie 3, le 12 mars

: Partie 3, le 12 mars Jamais froid aux yeux : Saison 1, le 15 mars

: Saison 1, le 15 mars B: The beginning : Saison 2 (série animée), le 18 mars

: Saison 2 (série animée), le 18 mars Sky Rojo : Saison 1 (par les créateurs de La Casa de Papel), le 19 mars

: Saison 1 (par les créateurs de La Casa de Papel), le 19 mars Qui a tué Sara ? : Saison 1, le 24 mars

: Saison 1, le 24 mars Les Irréguliers de Baker Street : Saison 1, le 26 mars

Les autres séries :

L’excellente L’Attaque des Titans revient sur Netflix pour une troisième saison ! (on dit ça pour ceux/celles qui n’en sont pas déjà à la saison 4…)

Alice : Saison 1, le 1er mars

: Saison 1, le 1er mars Do you like Brahms ? : Saison 1, le 1er mars

: Saison 1, le 1er mars L’Attaque des Titans , Saison 3 Partie 1 (série animée), le 1er mars

, Saison 3 Partie 1 (série animée), le 1er mars Sword Art Online Alternative Gun Gale Online : Saison 1, le 1er mars

Documentaires et séries documentaires :

Tu veux devenir pilote de Formule-1 ou pirate ? Netflix rend ton rêve possible (enfin presque)

Sinon, tu peux aussi redécouvrir le documentaire Arte, Petite Fille, qui a bouleversé la France il y a quelques mois. On le conseille surtout à ceux/celles qui vivent toujours au Moyen-Age et qui s’obstinent à garder leurs œillères alors que le monde évolue autour d’eux/elles.

Biggie : I Got a Story to Tell , le 1er mars

, le 1er mars Hernan Cattaneo : Connected , le 1er mars

, le 1er mars Trahison chez les mormons : le faussaire assassin : Mini-série, le 3 mars

: Mini-série, le 3 mars Gyllene Tider , le 3 mars

, le 3 mars Nevenka Fernandez brise le silence : Mini-série, le 5 mars

: Mini-série, le 5 mars La Péniche : Mini-série, le 9 mars

: Mini-série, le 9 mars Last Chance U : Basketball , le 10 mars

, le 10 mars Petite Fille , le 12 mars (notre critique)

, le 12 mars (notre critique) Dans le sillage des pirates : Saison 1, le 15 mars

: Saison 1, le 15 mars Varsity Blues : le scandale des admissions universitaires , le 17 mars

, le 17 mars Soupçons, les dessous de l’affaire Wesphael : Saison 1, le 17 mars

: Saison 1, le 17 mars Formula 1 : Pilotes de leur destin : Saison 3, le 19 mars

: Saison 3, le 19 mars Seaspiracy, le 24 mars

(Visited 24 times, 24 visits today)