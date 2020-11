Critique La Casa de Papel – L’escape game à la maison

La Casa de Papel – L’escape game est un jeu qui nous plonge dans l’univers de la série phénomène de Netflix.

Dans La Casa de Papel – L’Escape game – , un nouveau scénario inédit nous attend ! Enfilez vos masques, faites chauffer vos neurones, suivez-bien les instruction du Professeur, et préparez-vous à deux nouvelles missions de taille : infiltrer la banque d’Espagne, et sauver Rio. Top chrono, c’est parti ! Vous avez 60 minutes pour sortir riche et libre !

© Netflix

Un escape game de plus (de trop ?)

En effet, c’est le troisième escape game sur le thème de la série que nous propose Larousse. Alors, on n’en aurait pas un peu marre de braquer des banques en chantant Bella Ciao ? Eh bien non ! Parce que quand on aime, on ne compte pas ! Et puis, à raison de deux confinements par an, on ne va pas se plaindre que les scénarios d’escape game à faire à la maison se renouvellent !

Énigmes à résoudre, missions à effectuer, indices à décoder, nombreuses références à la série : l’immersion est totale. Une page internet dédiée est également prévue pour les aides et les solutions. Et en attendant le retour des soirées entre amis, rassurez-vous, il est possible de vivre l’expérience à partir de deux joueurs.

© FR_tmdb

Une sélection de jeux pour les fans de la série

En cette fin d’année, les éditions Larousse ont décidé de gâter les fans de Tokyo, Rio, Lisbonne, El Professor et les autres – autrement dit nous ! En partenariat officiel avec Netflix et La Casa de Papel, ce n’est donc pas un, ni deux, mais trois (mesdames et messieurs !) coffrets/jeux autour de l’univers de la série qui nous sont proposés.

On pourra donc choisir entre cet escape game inédit ; un quizz de 250 questions sur la série évènement (dans un coffret en forme de lingot d’or, évidemment !) ; ou – pour les moins joueurs – un coffret comprenant un mug collector et un semainier. Une dernière option qui nous a toutefois beaucoup moins séduits. De quoi nous faire patienter en attendant la saison finale !

La Casa de Papel – L’escape game , de Nicolas Trenti, est sorti le 07 octobre 2020 aux Éditions Larousse.