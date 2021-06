Netflix : ce qui nous attend en juillet 2021

Comme chaque mois, les services streaming propose leur calendrier des sorties à venir, chez Netflix en juillet, vous pourrez donc découvrir de la drogue, des vampires, The Rock ou encore deux trois chefs d’œuvre dont 12 films avec Jean-Claude Van Damme !

Séries dispo sur Netflix :

Young Royal (saison 1), le 1er juillet

Génération 56K (saison 1), le 1er juillet

Mortel (saison 2), le 2 juillet

Envoyez du bois ! (saison 1), le 2 juillet

Mine (saison 1), le 4 juillet

Querelles de voisinage (saison 1), le 7 juillet

The Mire (saison 1), le 7 juillet

Virgin River (saison 3), le 9 juillet

Atypical (saison 4), le 9 juillet

Biohackers (saison 2), le 9 juillet

La Cuisinière de Castamar (saison 1), le 9 juillet

Mes premières fois (saison 1), le 15 juillet

Van Helsing (saison 5), le 16 juillet

Sky Rojo (saison 2), le 23 juillet

Racket Boys (saison 1), le 27 juillet

How to sell drugs online (Fast) (saison 3), le 27 juillet

The Snitch cartel : Origins (saison 1), le 28 juillet

Glow Up (saison 3), le 30 juillet

Outer Banks (saison 2), le 30 juillet

Animés :

Mobile Suit Gundam : L’éclat de Hathaway (saison 1), le 1er juillet

l’intégrale de Yu Yu Hakusho (4 saisons), le 1er juillet

We The People (saison 1), le 4 juillet

Resident Evil: Infinite Darkness (saison 1), le 8 juillet

Beastars (saison 2), le 15 juillet

Peppa Pig (saison 6), le 15 juillet

Les Maîtres de l’univers : Révélation (saison 1), le 23 juillet

Transformers : La Guerre pour Cybertron – Le Royaume, le 29 juillet

Films :

120 battements par minute, le 1er juillet

La saga Twilight, le 1er juillet

La Grande Bellezza, le 1er juillet

Fences, le 1er juillet

Youth, le 1er juillet

Le Caire confidentiel, le 1er juillet

Le Hobbit, l’intégrale, le 1er juillet

Dynasty Warriors, le 1er juillet

Haseen Dillruba, le 2 juillet

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle, le 2 juillet

La 8e nuit, le 2 juillet

Fear Street La trilogie : 1994, le 2 juillet

Fear Street La trilogie : 1978, le 9 juillet

Fear Street La trilogie : 1966, le 16 juillet

Major Grom : le Docteur de Peste, le 7 juillet

Pur Sang, le 7 juillet

C’était l’été dernier, le 9 juillet

Comment je suis devenu un Super-Héros, le 9 juillet

A Classic horror story, le 14 juillet

American Nightmare 4 : les origines, le 14 juillet

Le Guide de la famille parfaite, le 14 juillet

Gunpowder Milkshake, le 14 juillet

A Perfect fit, le 15 juillet

My Amanda, le 15 juillet

Collection Jean-Claude Van Damme : Timecop, Full contact, Le Grand tournoi, Inferno, Black eagle l’arme absolue, Légionnaire, The Order, Replicant, Point d’impact, in Hell : le 15 juillet

Deep, le 16 juillet

Break, le 19 juillet

Chasseur de Trolls Le réveil des Titans, le 21 juillet

12 Years a slave, le 22 juillet

The last letter from your lover, le 23 juillet

Jackpotes, le 23 juillet

Kingdom : Ashin of the North, le 23 juillet

Blood red sky, le 23 juillet

Bartkowiak, le 28 juillet

Mama Mia ! Here we go again, le 28 juillet

L’Amour complexe, le 29 juillet

Resort to love, le 29 juillet

Le dernier mercenaire, le 30 juillet

Documentaires et télé-réalité :

Audible : vaincre sur tous les terrains, le 1er juillet

Nos amis les chiens (saison 2), le 7 juillet

Felinomania, le 7 juillet

Elize Matsunaga sinistre conte de fées, le 8 juillet

Naomi Osaka, le 13 juillet

Red Privada, une chronique trop gênante, le 14 juillet

Braquage d’anthologie, le 14 juillet

My Unorthodox Life, le 14 juillet

Emicida: AmarElo – Live in São Paulo, le 15 juillet

En bref (saison 3) , le 16 juillet

Séduction haute tension : Brésil, le 21 et le 28 juillet

The Movies that made us (saison 2), le 23 juillet

Tattoo à refaire, le 28 juillet

La Saga DeLorean : Destin d’un magnat de l’automobile, le 30 juillet

La liste complète des nouveautés de juillet 2021 sur Netflix.