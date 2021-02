Matrix 4 : le film dévoile son titre officiel

Matrix 4 est un des films les plus attendus de l’année, et aussi un des plus redoutés. En effet, après une trilogie audacieuse, qui aura su révolutionner l’industrie hollywoodienne tant artistiquement que techniquement, dur dur de revenir dans la Matrice de manière aussi pertinente. Heureusement, nous savons que le film est réalisé par Lana Wachowski (sans sa sœur cette fois), et co-scénarisé avec David Mitchell (Cloud Atlas) et Aleksandar Hedmond (Project Lazarus). Si nous n’avions pas encore de titre, c’est aujourd’hui chose faite via une gaffe d’une maquilleuse travaillant sur le film.

En effet, les internautes de Reddit ont eu le temps de voir le post relayé par le compte instagram @shunikat, désormais retiré. On pouvait y voir un cadeau de remerciements de la part de l’équipe du film : un manteau portant le fameux code de la matrice, et le titre du film sur carton. The Matrix Resurrections est donc le titre du 4e opus de la saga, perpétuant la tradition du préfixe « Re » opéré avec Reloaded et Revolutions. Un titre qui laisse songeur, sur le retour des héros de la trilogie après le reboot de la Matrice enclenché à la fin du 3e opus.

Retour dans la Matrice

Peu de choses sont connues sur le pitch de Matrix Resurrections, qualifié d’audacieux par Keanu Reeves. Outre le retour de Neo, on sait que Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (Le Mérovingien), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) sont aussi de la partie. Au rayon des nouveaux personnages, ils seront campés Jessica Henwick (Iron Fist), Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Jonathan Groff (Mindhunter), Priyanka Chopra (Quantico) ou Ellen Hollman (Spartacus). En outre, on retrouve également une bonne partie du casting de Sense8, la série des Wachowski : Brian J. Smith, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere…

Si nous pouvons spéculer sur le fait de découvrir un nouvel élu, de nouveaux agents de la Matrice ou selon les rumeurs un jeune Morpheus…Matrix Resurrections bénéficiera d’une photographie par John Toll (Jupiter Ascending, Le Dernier Samouraï) et d’une BO composée par Tom Tykwer & Johnny Klimek (Cloud Atlas, Le Parfum). De quoi être excité par la perspective de retrouver la Matrice de manière familière, tout en redynamisant son univers de manière pertinente. On espère un mariage des genres jouissifs, pour le retour de la franchise de SF la plus influente des 20 dernières années.

Matrix Resurrections sortira en salle le 22 décembre 2021