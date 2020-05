John Wick 4 : le réalisateur donne des détails

Chad Stahelski révèle des détails sur John Wick 4 et annonce la nouvelle date de sortie au détour d’un long entretien avec Collider.

Initialement prévu pour le 21 mai 2021, le même jour que Matrix 4, le studio Lionsgate a reporté la date de sortie au 27 mai 2022 suite au retard provoqué par la crise sanitaire mondiale, comme le précise le réalisateur :

« Le tournage de Matrix 4 n’avait débuté que depuis quatre semaines quand tout ça est arrivé, Keanu doit terminer son engagement sur Matrix d’abord, ce qui va sûrement l’occuper jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, notre tournage pourra commencer. »

Nous n’aurons donc malheureusement pas avoir une confrontation Keanu “Neo” Reeves contre Keanu “John Wick” Reeves à l’affiche des cinémas. Mais la production du quatrième opus du célèbre assassin poursuit bel et bien son cours pour ce qu’il semble être une toute dernière aventure. En effet, ce qui a été pensé comme une unique expérience pour Stahelski et son producteur Leitch avec le premier volet a pris des proportions inattendues pour les cascadeurs devenus réalisateurs :

“Personne n’a été plus choqué que nous lorsque Lionsgate nous ont demandé d’en faire un deuxième, lui aussi fait comme un unique volet. Puis nous en avons fait un troisième et c’était fini. Et maintenant on nous demande d’en faire un quatrième et nous nous sommes dit ‘Ok, ce sont tous des standalone. Il n’y pas….de plan. Nous inventons un peu au fur et à mesure.”

“Je pense être capable d’en faire un dernier”

Alors que le réalisateur précise qu’à la fin de la production de Parabellum, lui et Keanu avait décidé de passer à autre chose, l’acteur semblait prêt pour ce que résonne comme une toute dernière aventure :

“Nous nous sommes rencontrés lors de la tourné promotionnel du troisième et Keanu m’a dit ‘Je pense être capable d’en faire un dernier’ et on avait une idée qu’on a pas utilisé et qu’on aimait beaucoup (…) Donc ‘faisons un quatrième. Ça va être génial. On a une idée.” Et ce n’était pas pour déplaire au studio qui ont “totalement compris” ce qu’ils essayaient de faire. Est-ce que ce quatrième volet sonne le glas de la saga John Wick ? Pas tellement si on écoute bien la suite des déclarations de Stahelski :

“Nous avons soumis une idée et un plan et c’était vraiment énorme. Donc nous avons discuté de faire un peu plus que John Wick 4 et d’essayer de développer tout cela. Nous verrons où ça mène.” Fait-il référence à la série The Continental ou le spin off Ballerina en cours de route ou bien plus encore ? L’avenir nous le dira.

En attendant, le développement du quatrième volet prend forme, malgré le handicap du confinement, à travers ce que le réalisateur appelle un “Scriptment” :

“Nous avons ce que je n’appellerais pas un premier jet mais un ‘Scriptment’ : une partie d’histoire écrite, les contours de celle-ci et une partie du script. On sait où nous voulons aller, nous savons les thématiques. (…) Nous sommes à une étape où nous savons ce que nous voulons le faire et où nous voulons le faire.” Il précise cependant qu’il reste encore beaucoup à faire comme alléger ce fameux “Scriptment”, travailler avec les scénaristes pour avoir les bonnes scènes et les bons dialogues pour Keanu.

“Les chevaux ! Comment je peux faire mieux que les chevaux !?”

Mais ce qui angoisse le réalisateur n’est vraisemblablement pas cette étape mais effectivement bien les cascades ! Il faut dire que la barre a été mise bien haute avec les trois premiers opus. Il va falloir se renouveler et faire encore mieux que le précédent, ce dont Stahelski est parfaitement conscient :

“Je suppose que dans le troisième je devais aller encore plus loin que le deuxième et j’avais ces idées. Ce qui a donné ce film d’action farfelu. Puis quelques jours après avoir décidé de faire le quatrième, je me suis réveillé en sueurs en criant ‘Les chevaux ! Comment je peux faire mieux que les chevaux !?’ Et pour dire la vérité, j’en avais aucune idée (…) Je pense j’ai beaucoup de bonnes idées que je pense être différentes, choquantes, amusantes et uniques. Mais comment les faire, j’en ai aucune d’idée. Je suis encore en train de chercher.”

Et on en saura pas beaucoup plus sur ces fameuses idées bien qu’il tease quelques cascades sous l’eau. De quoi justement nous mettre l’eau à la bouche.

John Wick 4 sera à découvrir le 27 mai 2022 au cinéma.