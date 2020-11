Justice League : la Snyder Cut se montre un peu plus dans un nouveau trailer

Après l’annonce lors de la DC Fandome, la Snyder Cut de Justice League continue de teaser son arrivée sur HBO Max avec une nouvelle bande-annonce, juste parsemée de nouveautés.

A l’instar du long-métrage reshooté par Zack Snyder pour le plaisir des fans et son propre égo pour la coquette somme de 70 millions de dollars, on apprenait ainsi que le total des nouvelles scènes ne comptabiliseraient pas plus de 6 minutes de séquences inédites. Alors on espère bien y voir Jared Leto en Joker baroudeur comme Snyder l’a annoncé il y a peu, mais c’est surtout le ton et l’ambiance du film qu’on attend au détour.

Pourtant pour l’instant, rien ne permet de juger de ce lifting onéreux, si ce n’est des images insérées ici et là dans une bande-annonce bien connue, puisqu’elle reprend (quasiment) à l’identique celle diffusée cet été durant le Fandome. Alors au milieu d’une photographie en noir et blanc et du fameux Hallelujah de Leonard Cohen, on assiste à l’arrivée sur Terre de Darkseid, enfin, pendant que les Amazones se préparent à affronter Steppenwolf, relooké pour l’occasion, tandis que Batman et Aquaman admirent un hologramme de Superman ou que Cyborg éprouve une nostalgie non feinte en regardant un enfant jouer au football américain. Bref, du tout cuit enveloppé dans de beaux effets spéciaux tout neufs, de l’émotionnel, ne reste plus qu’à être patient pour découvrir enfin ce qui sera neuf dans cette Justice League enfin réunie.

La Snyder Cut de la Justice League arrivera sur HBO Max courant 2021.