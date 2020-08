Tron 3 avec Jared Leto est en préparation

By Axel PC

Alors que la franchise semblait oubliée, voilà que Disney serait en train de préparer un Tron 3 avec Jared leto dans le rôle principal.

En effet, l’acteur bientôt à l’affiche de Morbius publiait « accidentellement » sur twitter le titre du prochain film à savoir Tron : Ares, un message rapidement modifié par son auteur pour éviter la fessée made in Mickey. Une information qui ne fait que confirmer le personnage nommé Ares qu’incarnera l’acteur. Un protagoniste inédit qui pourrait permettre à la franchise de s’émanciper des deux premiers longs-métrages en développant l’univers mais en abandonnant la famille Flynn.

C’est donc le réalisateur de Lion, Garth Davis qui vient d’être nommé pour mettre en image ce troisième opus écrit par Jesse Wigutow. En espérant que la nouvelle équipe continue le travail visuel hautement graphique initié par Joseph Kosinski, surtout que Davis est surtout connu pour ses drames intimistes. Nous voilà donc curieux d’en savoir plus ! Et on espère que les Daft Punk répondront également à l’appel pour venir colorer la bande-son de leurs uniques sonorités électroniques.

Tron 3 va commencer sa production prochainement.