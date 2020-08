[DC Fandome] Suicide Squad : Kill the Justice League dans le nouveau jeu de Rocksteady

Après Gotham Knights, c’est au tour de Suicide Squad : Kill the Justice League de se dévoiler à la DC Fandome ! Le titre de Rocksteady développé depuis 4 ans maintenant se montre enfin dans un trailer cinématique permettant de découvrir les 4 personnages jouables.

Le jeu se passera à Metropolis, comme le montre le trailer. L’occasion par ailleurs de voir le vaisseau-crâne de Brainiac déployer son emprise sur la ville, et sans doute sur Superman. En effet ce dernier semble être passé du côté obscur (comme dans Injustice 2), et représenter un danger encore plus grand pour l’humanité. On a aucun mal à imaginer Amanda Waller contrôler la Task Force X via des puces explosives, pour s’en servir comme chair à canon de dernier recours.

Suicide Squad : Kill the Justice League nous permettra de contrôler à tour de rôle (ou même switcher en plein combat) Harley Quinn, Deadhot, King Shark et Captain Boomerang. La map sera entièrement ouverte, et chaque personnage disposera de ses spécificités propres. Nous pouvons par ailleurs déjà entrapercevoir les capacités de téléportation de Captain Boomerang, ou l’utilisation du jetpack et du lance-flammes pour Deadshot !

Petit bonus : le soft se passe après Arkham Knight et est donc dans le même univers que les précédents jeux Batman. Nul doute qu’on devra également faire face à Batou et d’autres membres brainwashés de la Justice League… L’ambiance globale colorée fait pas mal penser à du Borderlands, ou finalement au film The Suicide Squad de James Gunn. Aucune autre information n’a filtrée, si ce n’est qu’on pourra faire le jeu en solo, ou jusqu’à 4 joueurs en multi coopératif.

Pour le reste il va falloir s’armer de patience : Suicide Squad : Kill the Justice League n’arrive pas avant 2022, sur Playstation 5, Xbox Series X et PC.