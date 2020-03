2ème semaine de confinement : ce qui nous attend en streaming, sur Canal+ et les grandes chaînes jour par jour

Alors que ce satané Covid-19 sévit toujours en France et dans d’autres pays, les autorités demandent une chose simple : #ResteChezToi. Rien de plus facile à notre époque et pour t’aider on a décortiqué toutes les nouveautés sur les plateformes de streaming et fait le tour du programme TV alors que Canal est dispo gratuitement jusqu’au 31 mars !

Pour lundi, tu peux regarder le nouveau film avec Daniel Radcliffe. Mardi, profiter de Disney+ malgré le report de sa date de lancement. Mercredi, travailler ton côté cinéphile. Jeudi, questionner les mots employés par le Président. Vendredi, rattraper ton retard sur une des meilleures séries Netflix. Samedi, te faire une bonne vieille soirée avec Homer. Et dimanche, rigoler avec Alexandre Astier. Ou bien tu te concoctes toi même ton petit planning confinement. C’est bien aussi !

Lundi 23 mars

Guns Akimbo. En divertissement du jour, on te propose de regarder le nouveau film avec Daniel Radcliffe qui se retrouve avec deux flingues collés à ses mains et des tueurs à ses trousses. Dispo sur Amazon Prime Video.

©Amazon Prime Video

Séries TV :

Freud : Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01 Westworld : Saison 3 Episode 2, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir)

: Saison 3 Episode 2, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir) The Walking Dead : Saison 10 Episode 13, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir)

: Saison 10 Episode 13, sur OCS (un nouvel épisode chaque lundi soir) ZeroZeroZero : Saison 1 Episodes 5 & 6, sur Canal+ à partir de 21h05

: Saison 1 Episodes 5 & 6, sur Canal+ à partir de 21h05 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Guns Akimbo , sur Amazon Prime Video

, sur Amazon Prime Video Une intime conviction , sur Canal+ Cinéma à 8h20 ou Canal+ à 15h45

, sur Canal+ Cinéma à 8h20 ou Canal+ à 15h45 Une femme d’exception , sur Canal+ à 9h45

, sur Canal+ à 9h45 Acusada , sur Canal+ Cinéma à 10h05

, sur Canal+ Cinéma à 10h05 Blackwood, le pensionnat , sur Canal+ Cinéma à 11h55

, sur Canal+ Cinéma à 11h55 Celle que vous croyez , sur Canal+ Cinéma à 13h30

, sur Canal+ Cinéma à 13h30 Perfect Mothers , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Les Crevettes pailletées , sur Canal+ à 13h55 ou sur Canal+ Cinéma à 23h10

, sur Canal+ à 13h55 ou sur Canal+ Cinéma à 23h10 Jean de Florette , sur France 2 à 14h

, sur France 2 à 14h Yao , sur Canal+ Cinéma à 16h00

, sur Canal+ Cinéma à 16h00 Les Fauves , sur Canal+ Cinéma à 17h40

, sur Canal+ Cinéma à 17h40 La Lutte des classes , sur Canal+ Cinéma à 19h15

, sur Canal+ Cinéma à 19h15 Tootsie , sur France 5 à 20h50

, sur France 5 à 20h50 La Vérité , sur Arte à 20h55

, sur Arte à 20h55 Rebelles , sur Canal+ Cinéma à 20h55

, sur Canal+ Cinéma à 20h55 Favelas , sur France Ô à 20h55

, sur France Ô à 20h55 Les Rebelles de la forêt 3 , sur Gulli à 21h00

, sur Gulli à 21h00 Le Gendarme de Saint-Tropez , sur M6 à 21h05

, sur M6 à 21h05 Une journée en enfer , sur W9 à 21h05

, sur W9 à 21h05 Un long dimanche de fiançailles , sur Chérie 25 à 21h05

, sur Chérie 25 à 21h05 La Vache et le prisonnier , sur C8 à 21h15

, sur C8 à 21h15 Rogue One : A Star Wars Story , sur TMC à 21h15

, sur TMC à 21h15 Les Rebelles de la forêt 2, sur Gulli à 22h30

2, sur Gulli à 22h30 Le Gendarme et les extraterrestres , sur M6 à 22h55

, sur M6 à 22h55 Les SS frappent la nuit , sur Arte à 23h00

, sur Arte à 23h00 Blood Ties , sur W9 à 23h20

, sur W9 à 23h20 La Montagne entre nous , sur C8 à 23h25

, sur C8 à 23h25 La jeune fille à la perle, sur Chérie 25 à 23h35

Mardi 24 mars

Tout Disney+ Le Roi lion + The Mandalorian. Aujourd’hui aurait dû débarquer la plateforme de Mickey en France… Pour se consoler de son arrivée retardée par le coronavirus (voir notre article), on te propose de regarder le premier épisode de The Mandalorian (notre critique) à 20h20 sur Canal+ suivi du Roi lion en live-action diffusé à 21h00 sur Canal+. Oui, tu aurais pu te mater des combats entre super-vilains et super-héros, mais tu te contenteras de chanter « Hakuna Matata, Mais quelle phrase magnifique, Hakuna Matata, Quel chant fantastique! Ces mots signifient, Que tu vivras ton confinement, Sans aucun souci« .

©Disney

Séries TV :

Final space : Saison 2, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 2, sur Netflix à partir de 9h01 The Plot Against America : Saison 1 Episode 2, sur OCS (un nouvel épisode chaque mardi soir)

: Saison 1 Episode 2, sur OCS (un nouvel épisode chaque mardi soir) The Mandalorian : Saison 1 Episode 1, sur Canal+ à 20h20 ou sur C8 à 21h20 ou sur CStar à 22h40

: Saison 1 Episode 1, sur Canal+ à 20h20 ou sur C8 à 21h20 ou sur CStar à 22h40 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Mauvaises herbes , sur Canal+ Cinéma à 8h10

, sur Canal+ Cinéma à 8h10 Yao , sur Canal+ à 10h00

, sur Canal+ à 10h00 Deux fils , sur Canal+ Cinéma à 11h00

, sur Canal+ Cinéma à 11h00 Le Vent de la liberté , sur Canal+ Cinéma à 12h25

, sur Canal+ Cinéma à 12h25 Elle s’en va , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Manon des sources , sur France 2 à 14h00

, sur France 2 à 14h00 Piranhas , sur Canal+ Cinéma à 14h30

, sur Canal+ Cinéma à 14h30 La Lutte des classes , sur Canal+ à 15h55 ou sur Canal+ Cinéma à 22h35

, sur Canal+ à 15h55 ou sur Canal+ Cinéma à 22h35 Qui a tué Lady Winsley ? , sur Canal+ Cinéma à 16h30

, sur Canal+ Cinéma à 16h30 Ni une, ni deux , sur Canal+ Cinéma à 18h25

, sur Canal+ Cinéma à 18h25 Les Invisibles , sur Canal+ Cinéma à 20h55

, sur Canal+ Cinéma à 20h55 Noé , sur France Ô à 20h55

, sur France Ô à 20h55 Le Roi lion , sur Canal+ à 21h00

, sur Canal+ à 21h00 Objectif Lune , sur Gulli à 21h00

, sur Gulli à 21h00 Jason Bourne : l’héritage , sur NRJ12 à 21h05

, sur NRJ12 à 21h05 Les Enfants de la chance , sur 6Ter à 21h05

, sur 6Ter à 21h05 X-Men Origins : Wolverine , sur C8 à 22h00

, sur C8 à 22h00 Aladdin , sur Canal+ à 22h55

, sur Canal+ à 22h55 Le Pari , sur TFX à 23h05

, sur TFX à 23h05 S.W.A.T. unité d’élite, sur NRJ12 à 23h35

Autre :

Tom Segura: Ball Hog : Stand-up, sur Netflix.

Mercredi 25 mars

Curtiz. Passe ce 9ème jour de confinement aux côtés de Michael Curtiz alors qu’il est en train de réaliser l’une des futures plus grandes oeuvres cinématographiques, Casablanca. Un biopic dispo sur Netflix à partir de 9h01.

©Netflix

Séries TV :

The Mire : Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Chez moi , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Curtiz , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Coco , sur Canal+ à 6h45

, sur Canal+ à 6h45 Ni une, ni deux , sur Canal+ Cinéma à 8h15

, sur Canal+ Cinéma à 8h15 Casse-Noisette et les quatre royaumes , sur Canal+ à 8h25

, sur Canal+ à 8h25 Une intime conviction , sur Canal+ Cinéma à 9h45

, sur Canal+ Cinéma à 9h45 Captain Marvel , sur Canal+ à 10h50

, sur Canal+ à 10h50 Banco , sur Canal+ Cinéma à 11h30

, sur Canal+ Cinéma à 11h30 Avengers : Endgame , sur Canal+ à 12h50

, sur Canal+ à 12h50 Le Samouraï , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Film non communiqué, sur France 2 à 14h

Les Crevettes pailletées , sur Canal+ Cinéma à 15h35

, sur Canal+ Cinéma à 15h35 Venise n’est pas en Italie , sur Canal+ Cinéma à 14h05

, sur Canal+ Cinéma à 14h05 X-Men : Dark Phoenix , sur Canal+ à 15h45

, sur Canal+ à 15h45 Yao , sur Canal+ Cinéma à 17h15

, sur Canal+ Cinéma à 17h15 Mon bébé , sur Canal+ Cinéma à 19h10

, sur Canal+ Cinéma à 19h10 Jusqu’ici tout va bien , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 La Chambre bleue , sur Arte à 20h55

, sur Arte à 20h55 James Bond : Vivre et laisser mourir , sur France 4 à 21h00

, sur France 4 à 21h00 Smilla , sur Arte à 22h10

, sur Arte à 22h10 Les Invisible s, sur Canal+ Cinéma à 22h20

s, sur Canal+ Cinéma à 22h20 La Lutte des classes , sur Canal+ à 22h20

, sur Canal+ à 22h20 Témoin gênant, sur CStar à 22h45

Autre :

Ahmed Sylla : Différent : Stand-up, sur Canal+ à 21h05

: Stand-up, sur Canal+ à 21h05 Jo : Pièce de théâtre, sur France 4 à 22h55

: Pièce de théâtre, sur France 4 à 22h55 Crip Camp : La Révolution des éclopés : Documentaire, sur Netflix

Jeudi 26 mars

Tu ne tueras point. Sommes-nous vraiment en guerre monsieur le Président ? La question peut se poser après avoir visionné Tu ne tueras point. Nommé et récompensé aux Oscars dans plusieurs catégories, ce film est inspiré de l’expérience d’un soldat de la Première Guerre mondiale qui refusait de tuer mais pas de s’engager. Diffusé sur France 3 à 21h05.

©Metropolitan

Séries TV :

Black Litghtning : Saison 2, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 2, sur Netflix à partir de 9h01 Unorthodox : Mini-série, sur Netflix à partir de 9h01

: Mini-série, sur Netflix à partir de 9h01 7 Seeds : Partie 2, sur Netflix à partir de 9h01

: Partie 2, sur Netflix à partir de 9h01 Vikings : Saison 6 Episodes 9 & 10, sur Canal+ à 21h05

: Saison 6 Episodes 9 & 10, sur Canal+ à 21h05 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Les Petits flocons , sur Canal+ à 8h15

, sur Canal+ à 8h15 Celle que vous croyez , sur Canal+ Cinéma à 8h15

, sur Canal+ Cinéma à 8h15 Les Invisible s, sur Canal+ Cinéma à 9h50

s, sur Canal+ Cinéma à 9h50 Vice , sur Canal+ à 9h35

, sur Canal+ à 9h35 Maya , sur Canal+ Cinéma à 12h20

, sur Canal+ Cinéma à 12h20 Piège à minuit , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Film non communiqué, sur France 2 à 14h

Le Vent de la liberté , sur Canal+ Cinéma à 14h05

, sur Canal+ Cinéma à 14h05 Trois jours et une vie , sur Canal+ à 15h40

, sur Canal+ à 15h40 The Hate U Give : la haine qu’on donne , sur Canal+ Cinéma à 16h10

, sur Canal+ Cinéma à 16h10 Une femme d’exception , sur Canal+ Cinéma à 18h50

, sur Canal+ Cinéma à 18h50 Les Crevettes pailletées , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Safe , sur CStar à 21h00

, sur CStar à 21h00 L’Arme fatale 3 , sur TF1 Séries Films à 21h00

, sur TF1 Séries Films à 21h00 Tu ne tueras point , sur France 3 à 21h05

, sur France 3 à 21h05 Les 4 Fantastiques , sur W9 à 21h05

, sur W9 à 21h05 Joséphine , sur TFX à 21h05

, sur TFX à 21h05 Apparitions , sur Chérie 25 à 21h05

, sur Chérie 25 à 21h05 Arthur et la vengeance de Maltazard , sur TMC à 21h15

, sur TMC à 21h15 Mauvaises herbes , sur Canal+ Cinéma à 22h25

, sur Canal+ Cinéma à 22h25 Kingdom of Heaven (version longue), sur CStar à 22h45

(version longue), sur CStar à 22h45 Connasse, princesse des coeurs , sur TFX à 22h50

, sur TFX à 22h50 Arthur et les Minimoys , sur TMC à 22h55

, sur TMC à 22h55 Une bouteille à la mer , sur Chérie 25 à 23h05

, sur Chérie 25 à 23h05 L’Arme fatale 2, sur TF1 Séries Films à 23h10

Vendredi 27 mars

Ozark – Saison 3. Similaire à la série Breaking Bad, Ozark a su devenir incontournable et revient pour une troisième saison que l’on espère encore meilleure que les précédentes. Pour les retardataires, une séance de rattrapage s’impose ! Dispo sur Netflix.

©Ozark

Séries TV :

Ozark : Saison 3, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 3, sur Netflix à partir de 9h01 Star Trek : Picard : Saison 1 Episode 10 (final), sur Amazon Prime Video (un nouvel épisode chaque vendredi)

: Saison 1 Episode 10 (final), sur Amazon Prime Video (un nouvel épisode chaque vendredi) Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Le Goût du vin , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 La Marque du diable , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 Maska , sur Netflix à partir de 9h01

, sur Netflix à partir de 9h01 All Inclusive , sur Canal+ à 8h15

, sur Canal+ à 8h15 Le Daim , sur Canal+ Cinéma à 8h15

, sur Canal+ Cinéma à 8h15 Maya , sur Canal+ Cinéma à 9h25

, sur Canal+ Cinéma à 9h25 Mon inconnue , sur Canal+ à 9h50

, sur Canal+ à 9h50 Celle que vous croyez , sur Canal+ Cinéma à 11h25

, sur Canal+ Cinéma à 11h25 Séduis-moi si tu peux ! , sur Canal+ Cinéma à 13h00

, sur Canal+ Cinéma à 13h00 Les Conquérantes , sur Arte à 13h35

, sur Arte à 13h35 Aladdin , sur Canal+ à 13h35

, sur Canal+ à 13h35 Film non communiqué, sur France 2 à 14h

Vice , sur Canal+ Cinéma à 15h10

, sur Canal+ Cinéma à 15h10 Gentlemen cambrioleurs , sur Canal+ à 15h40

, sur Canal+ à 15h40 Acusada , sur Canal+ Cinéma à 17h15

, sur Canal+ Cinéma à 17h15 Qui a tué Lady Winsley ? , sur Canal+ Cinéma à 19h20

, sur Canal+ Cinéma à 19h20 La Lutte des classes , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Tanguy, le retour , sur Canal+ à 21h05

, sur Canal+ à 21h05 Venise n’est pas en Italie , sur Canal+ à 22h35

, sur Canal+ à 22h35 Jusqu’ici tout va bien, sur Canal+ Cinéma à 23h20

Autre :

Ladies up : Stand-up, sur Netflix

: Stand-up, sur Netflix Trixie Mattel : Moving Parts : Documentaire, sur Netflix

Samedi 28 mars

Les Simpson. On sait pas toi, mais nous ça fait un moment qu’on a pas pris le temps de se poser sur notre canapé pour une soirée Simpson. Merci le confinement pour cette occasion ! En plus peut-être que Matt Groening prédira notre avenir, donc c’est important de se tenir informés. Diffusé à partir de 21h05 sur W9.

©Disney

Séries TV :

Itaewoon Class : Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01

: Saison 1, sur Netflix à partir de 9h01 Et d’autres sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Le Secret de Terabithia , sur Netflix

, sur Netflix The Informer , sur Amazon Prime Video

, sur Amazon Prime Video Trois jours et une vie , sur Canal+ à 8h00

, sur Canal+ à 8h00 Blackwood, le pensionnat , sur Canal+ Cinéma à 8h00

, sur Canal+ Cinéma à 8h00 Une intime conviction , sur Canal+ Cinéma à 9h35

, sur Canal+ Cinéma à 9h35 Les Crevettes pailletées , sur Canal+ à 9h55

, sur Canal+ à 9h55 Qui a tué Lady Winsley ? , sur Canal+ Cinéma à 11h20

, sur Canal+ Cinéma à 11h20 Un homme pressé , sur Canal+ Cinéma à 12h45

, sur Canal+ Cinéma à 12h45 Godzilla II : roi des monstres , sur Canal+ à 13h20

, sur Canal+ à 13h20 The Hole in the Ground , sur Canal+ Cinéma à 14h25

, sur Canal+ Cinéma à 14h25 Piranhas , sur Canal+ Cinéma à 16h40

, sur Canal+ Cinéma à 16h40 Acusada , sur Canal+ Cinéma à 18h25

, sur Canal+ Cinéma à 18h25 Chacun pour tous , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Crawl , sur Canal+ à 21h05

, sur Canal+ à 21h05 La Lutte des classes , sur Canal+ Cinéma à 22h20

, sur Canal+ Cinéma à 22h20 Peppermint, sur Canal+ à 22h30

Autre :

La grande évasion : Pièce de théâtre, sur C8 à 21h15

Dimanche 29 mars

Kaamelott. Parce que c’est très drôle et que c’est cool de rire. Voilà. Diffusé pendant plus de 3h sur W9 à partir de 17h55.

©CALT

Séries TV :

Voir sur Canal+ Séries : programme TV

Films :

Les Fauves , sur Canal+ Cinéma à 8h00 ou sur Canal+ à 23h55

, sur Canal+ Cinéma à 8h00 ou sur Canal+ à 23h55 Yao , sur Canal+ Cinéma à 9h20

, sur Canal+ Cinéma à 9h20 Trois jours et une vie , sur Canal+ Cinéma à 11h

, sur Canal+ Cinéma à 11h Les Crevettes Pailletées , sur Canal+ Cinéma à 19h05

, sur Canal+ Cinéma à 19h05 Damien veut changer le monde , sur Canal+ Cinéma à 20h50

, sur Canal+ Cinéma à 20h50 Le Deuxième souffle , sur Arte à 20h55

, sur Arte à 20h55 Carbone , sur France 2 à 21h00

, sur France 2 à 21h00 Never Grow Old , sur Canal+ à 21h

, sur Canal+ à 21h Au coeur de l’océan , sur TF1 Séries Films à 21h00

, sur TF1 Séries Films à 21h00 Moi, moche et méchant 2 , sur TF1 à 21h05

, sur TF1 à 21h05 Peur sur ville , sur C8 à 21h05

, sur C8 à 21h05 Men in Black III , sur TFX à 21h05

, sur TFX à 21h05 Hitch, expert en séduction , sur France 4 à 21h05

, sur France 4 à 21h05 36 quai des Orfèvres , sur France 2 à 22h45

, sur France 2 à 22h45 Chacun pour tous , sur Canal+ Cinéma à 22h55

, sur Canal+ Cinéma à 22h55 Wasabi , sur France 4 à 22h55

, sur France 4 à 22h55 Men in Black II , sur TFX à 23h05

, sur TFX à 23h05 Black Sea, sur TF1 Séries Films à 23h15

Autre :

Ahmed Sylla : Différent : Stand-up, sur Canal+ à 14h35

Avec tout ça, le confinement devrait bien se passer. Prenez soin de vous. #RestezChezVous