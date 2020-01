Kaamelott : un premier teaser qui se mange sans sauce

Le teaser du long métrage Kaamelott, tiré de la série du même nom, est enfin là et il donne l’eau à la bouche !

En partageant la vidéo, Astier a twitté « La patience est un plat qui se prépare à l’avance » et effectivement il aura fallu en faire preuve ! Terminée en 2009, cela fait 10 ans que la série devait amener à un film, sans qu’aucune image concrète ne se dévoile. Mais le rêve devient enfin réalité, les premiers visuels sont là et la sortie du métrage est même avancée à deux mois et demi plus tôt !

Et autant dire qu’Astier a mis les petits plats dans les grands, à la vue de ses images qui n’auraient rien à envier au grands péplums américains, que ce soit en terme de costume, de décor, de lumière ou d’ampleur ! On sent un véritable bond en avant dans l’ambition de la licence Arthurienne décalé. Nous avons aussi le droit à un casting aux petits oignons, avec le retour de toutes les têtes récurrentes de la série, mais aussi des guests familiers comme Antoine de Caunes, Alain Chabat, Christian Clavier et de nouveaux arrivants comme Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne et le chanteur Sting !

Le film Kaamelott sera à voir sur grand écran le 29 juillet 2020.