Daniel Radcliffe répond à merveille à une question farfelue sur Voldemort

By Marie

Comment le professeur Quirrell dort la nuit avec Voldemort qui partage sa tête ? Si en presque 20 ans, je n’avais jamais réfléchi à la chose, une parodie s’était penchée sur la cohabitation entre les deux personnages (A Very Potter Musical) et de nombreux fans s’interrogeaient sur cette question existentielle . Après des années d’élaboration de théories, c’est finalement le HuffPost qui obtient une réponse intéressante en demandant à Daniel Radcliffe (alias Harry Potter) quelques éclaircissements sur son plus grand ennemi.

« Quoi ? Comment il dort la nuit ? […] Je ne m’attendais pas à cette question… Je dirais que la seule chose vraiment pratique serait de dormir sur le côté, à moins que Voldmort n’ait pas besoin d’air, ce dont je ne suis pas sûr. Du moment que de l’air rentre dans le corps, il peut dormir normalement parce que de l’air continuerait de circuler dans tout le corps. Je suppose que Voldemort pourrait survivre grâce à l’apport en air de Ian Hart.«

Une réponse qui n’a finalement rien d’étonnant puisque Voldemort survivait toute la journée caché par un turban. Pas le top pour respirer, à moins que le professeur Quirrell lui fournisse l’air dont il a besoin pour vivre.