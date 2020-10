Cléopâtre : Gal Gadot et Patty Jenkins se réunissent pour un biopic épique

Cléopâtre est une figure importante de l’imaginaire collectif. La célèbre Reine d’Egypte morte à l’âge de 39 ans en 30 av. J-C aura en effet droit à un biopic épique produit par la Paramount selon Deadline. Et ce n’est ni plus ni moins que le duo principal de Wonder Woman qui s’y colle ! En effet, Patty Jenkins réalisera le film, et Gal Gadot incarnera la fameuse Reine Cléopâtre VII. Quand au scénario, on retrouvera Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita Battle Angel, Altered Carbon) pour nous conter l’histoire romanesque d’une des figures mythiques de l’Histoire Antique.

Immortalisée en 1963 sous les traits d’Elizabeth Taylor, de nombreuses actrices ont incarné Cléopâtre depuis plus d’un siècle. De Claudette Colbert dans le film de Cecil B. DeMille à Monica Bellucci dans Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre en passant par Lyndsey Marshal dans l’excellente série Rome. Elle est-même apparue dans d’autres médiums, de la comédie musicale à la BD ou le jeu vidéo (Assassin’s Creed Origins). Durant de nombreuses années un grand biopic fut envisagé par plusieurs réalisateurs (James Cameron, David Fincher, Denis Villeneuve…). Angelina Jolie fut même longtemps envisagée, après sa prestation dans le film Alexandre d’Oliver Stone…écrit par Kalogridis !

Un film Cléopâtre à gros budget sera évidemment un film-véhicule de premier choix pour Gal Gadot, qui après Wonder Woman 1984 et Mort sur le Nil, poursuit son ascension à Hollywood ! Quand au choix de Jenkins, inutile de dire qu’il est rassurant à plus d’un titre, tant on connait le soin apporté aux figures féminines dans son cinéma. Chose déjà présente dans son film Monster en 2003, qui avait valu un Oscar à Charlize Theron. Reste à connaître la direction du film, et savoir si la vie de Cléopâtre ne sera pas édulcorée. Stratège polyglotte, séductrice, mère, amante de Jules César et Marc Antoine à la mort tragique… il y a clairement un grand film à faire ! Patientons donc pour de plus amples informations !

Cléopâtre n’a pour le moment aucune date de sortie