Army of the Dead : teaser pour les zombies de Zack Snyder

Alors que la Snyder Cut est sur toutes les lèvres, il ne faudrait pas oublier que Zack Snyder vient de préparer un nouveau film de zombies, Army of the Dead, dont le teaser vient d’être diffusé.

Premier long métrage de Zack Snyder, l’Armée des Morts (Dawn of the Dead en version originale) reprenait le cultissime film éponyme du maître George A. Romero de 1978 et inspirera clairement le début de The Walking Dead, la série, où les survivants se terrent dans un supermarché.

S’il ne s’agit pas d’une suite à proprement parler, Army of The Dead (il y a de quoi se tromper) propose de suivre un peu le même genre d’intrigue sauf que les militaires et survivalistes américains décident de braquer plusieurs casinos de Las Vegas et se retrouveront face aux mangeurs de cervelle dans la ville du péché, soit une grande surface à ciel ouvert. Un terrain de jeu haut en couleur où les walkers essaieront de bouloter Dave Bautista, Ella Purnelle, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raul Castillo, Michael Cassidy et Garret Dillahunt.

Du beau monde devant la caméra de Zack Snyder, entièrement numérique ici, qui permet au réalisateur de s’éclater comme jamais d’après ces belles images colorées et envolées qui sentent bon le CGI et les poncifs du metteur en scène. Espérons cependant que le bonhomme parvienne à nous surprendre avec de beaux moments physiques d’action bourrine vu le casting éclectique, sans recourir à une bouillie visuelle cache misère.

Army of the Dead sera diffusé sur Netflix le 21 mai.

(Visited 6 times, 6 visits today)