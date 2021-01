Army of the Dead : nouvelles images pour le film de zombies de Snyder

Le film de zombie de Zack Snyder, attendu sur Netflix, dévoile ses premières images chez nos confrères d’Entertainment Weekly.

17 ans après son Armée des morts (Dawn of the Dead en V.O), remake du cultissime Zombie de George Romero, Zack Snyder revient à ses premiers amours avec ce projet de mort vivant ! Sorte de suite spirituelle de son tout premier film, Army of the Dead mêlera le genre du braquage et du revenant !

« C’est un véritable film de zombies et de braquage à part entière, c’est un film de genre dans un film de genres. Vous vous attendez donc à du pur chaos zombie, et vous l’aurez à 100 %. Mais vous avez aussi ces personnages vraiment étonnants qui ont un parcours extraordinaire. Les gens vont être surpris de voir qu’il y a beaucoup de chaleur et une réelle émotion avec ces superbes personnages.” Zack Snyder à EW

Un groupe de personnage mené par Dave Bautista que l’on découvre en image !

“Avec l’Armée des morts, on avait fait un film de zombies, mais là, on a essayé de le faire avec tous les tropes du genre. […]. C’est ce ton où vous vous amusez avec le genre, mais sans vous en moquer. Il y a une frontière assez mince ». Zack Snyder à EW

Un projet enthousiasmant Netflix puisque ces derniers ont aussi commandé en complément une série d’animation de 4h qui fera office de prequelle et expliquera les origines de cette pandémie zombie !

« J’ai fait une analyse très approfondie du pourquoi de la peste des zombies et de son origine. Il suffit de dire qu’elle vient de la Zone 51, qui est dans la scène d’ouverture du film. Tout le casting est dans la série animée où Christian Slater a le rôle du méchant. Nous faisons vraiment une plongée très profonde sur l’origine de cette peste zombie ». Zack Snyder à EW

La date de sortie de Army of Dead reste pour le moment inconnue.