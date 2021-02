Le Joker dévoile son look pour la Snyder Cut

Leto reviendra jouer le Joker dans la Snyder Cut de la Justice League et son nouveau look vient d’être dévoilé par Zack Snyder himself.

Le réalisateur avait justement teasé le nouvel aspect du Joker généreusement bashé pour son ses tatouages et son look gangsta dans le Suicide Squad de David Ayer en préparant un nouveau design pour l’antagoniste principal du Dark Knight façon Ben Affleck. On y voyait le Clown présenter une carte à la caméra tandis que lui restait sagement dans le flou d’une longue focale.

©HBO Max

Dans ces tout nouveaux clichés, on y voit Jared Leto débarrassé de ses tatouages, les cheveux longs après des années d’isolement dans l’asile alors que son maquillage reprend plus fidèlement celui des comics, orbites au noir et rouge à lèvre généreusement étalé. Engoncé dans une blouse d’hôpital délavée, un masque de chirurgie autour du cou, pas de doute, cette vision cauchemardesque colle plus à l’image qu’on se fait du clown prince du crime de Gotham. De plus, le réalisateur annonce qu’il arbora d’autres vêtements lors de ses apparitions, dont une gilet pare-balles ornés des badges des policiers tués, comme des trophées. Mais comme il ne s’agira principalement que d’apparitions rêvées, fantasmées, on reste sur nos gardes.

©HBO Max

©HBO Max

Surtout que Snyder annonce à Vanity Fair le contexte de l’apparition illustrée par ces photos, laquelle s’inscrit dans la vision du Knightmare de Bruce Wayne dans Batman v Superman.

Attention, SPOILERS !

Ce qui est cool dans cette scène, c’est que c’est le Joker qui parle à Batman à propos… de Batman. Il analyse Batman sur ce qu’il est, qui il est. Je pense que les fans du DC Universe méritaient cette scène d’autant plus que le Joker de Jared Leto et le Batman de Ben Affleck ne s’étaient jamais véritablement rencontrés (…) cette scène expliquera également pourquoi Bruce a une carte du Joker collé à son pistolet dans BvS. Zack Snyder à Vanity Fair

Une façon de faire un Killing Joke en live action avec une approche psychologique sur la dichotomie de Bruce Wayne et du Joker, on verra bien.

Le Joker sera dans la Snyder Cut dès le 18 mars 2021 sur HBO Max.