The Suicide Squad : Un synopsis complètement fou !

The Suicide Squad réalisé par James Gunn dévoile son long synopsis bien barré !

« Bienvenue en enfer – aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir – y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée d’ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d’adversaires et de guerilleros à chaque tournant, l’Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu’Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des mains de leurs opposants, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un veut parier, mieux vaut miser contre eux – et contre eux tous. »

La suite des aventures de Harley Quinn et sa bande de criminels s’annonce bien plus barrée que la précédente pour notre plus grand plaisir ! Les enjeux de ce nouvel opus semblent bien moins grandiloquents, à coup de guérilla politique et plus de sempiternel fin du monde. Un choix des plus judicieux pour cette bande de bras cassés ambulants dont le nombre de survivants sera minime ! A noter aussi un clin d’œil aux comics “The Dark Knight Returns” avec la présence de l’île de Corto Maltese, où Superman est envoyé pour pacifier la guérilla en question et neutraliser un missile nucléaire. De là à penser que l’homme d’acier sera dans le film, il n’y a qu’un pas !

The Suicide Squad sortira le 28 Juillet 2021.