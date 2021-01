L’animé Batman de Bruce Timm aurait une suite sur HBO Max

Dans le dernier épisode du podcast Fatman Beyond, Kevin Smith et Marc Bernadin annoncent un projet de suite à la série Batman de Bruce Timm.

“La rumeur veut que HBO Max cherche à faire une suite de Batman, la série animée, qu’ils veulent prolonger l’histoire” Marc Bernadin

Et c’est ainsi que le présentateur, journaliste mais aussi auteur de comics balance l’information à ses auditeurs. Info corroborée par son comparse cinéaste Kevin Smith, très présent dans la sphère Hollywoodienne et Geek.

“Je ne suis pas impliqué, mais j’ai entendu la même chose et je l’ai appris de personnes très fiables. Quand je l’ai entendu, j’ai pété un câble, et je l’ai entendu… peut-être un mois avant que tu ne l’abordes juste là. Je pense que c’est vrai, je ne pense pas que ce soit une rumeur. Je ne dirais pas que ça va arriver de façon certaine, mais ce n’est pas une idée qui est simplement envisagée, je pense qu’elle est en préparation, et que ça ne va pas traîner. Je pense que ça va arriver (…)” Kevin Smith

“Pour moi, c’est évident, il y a HBO Max (…) vous allez faire de l’argent si vous refaites un Batman, la série animée.”

“Vous ne pouvez pas foutre en l’air l’héritage, ça c’est sûr. Vous ne pouvez pas le ruiner, mais il n’y a aucune raison que ça arrive tant que vous avez les bons éléments, tant que Bruce Timm est impliqué et veut participer. Mais allez-y, faites-le bordel.” Kevin Smith

Pour le moment aucune information officielle n’a été confirmée, mais cela pourrait être une stratégie maline pour la plateforme tellement la série animée de Timm est considérée comme la meilleure adaptation du chevalier noire et a bercé toute la génération 90-2000. Et on doit bien avouer que l’idée nous hype au plus point.

Le studio n’a pour le moment pas communiqué quant à une suite à la série Batman de Bruce Timm.