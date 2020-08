Green Hornet : Kevin Smith développe une série animée

Alors que le film avec Seth Rogen avait fait un flop, le génial Kevin Smith va lui aussi adapter les aventures de Green Hornet, cette fois en série animée.

Le personnage, particulièrement emblématique de la culture super-héroïque aux Etats Unis, est en effet apparu dans les années 30 d’abord à la radio, puis en comics, lesquels se sont rapidement transcrits en série live diffusée à la télévision avec Bruce Lee dans le rôle du sidekick Kato. Seth Rogen avait ensuite incarné le justicier pour Michel Gondry sur grand écran, malheureusement mal ficelé, en 2011.

Maintenant, le réalisateur de Clerks et fin connaisseur de comics Kevin Smith (il a d’ailleurs scénarisé le nouveau run du Frelon Vert) annonce lui-même développer une série animée où les personnages seraient respectivement le fils et la fille des protagonistes originaux. Une façon de boucler la boucle tout en développant l’histoire sur un terrain encore inconnu, à mi-chemin entre le papier et le live action grâce au studio WildBrain (Inspecteur Gadget ou les Teletubies) nous voilà bien curieux.

C’est un honneur d’offrir à Green Hornet et Kato leur propre série animée, la première pour ces légendes de la pop-culture. Nous raconterons l’histoire de deux Frelons, celui du passé et du futur, pour rassembler toutes les générations et rendre hommage aux cartoons cultes tels que Batman The Animated Seies, Heavy Metal ou Super Friends. Je n’en reviens pas que WildBrain m’aient confié ce projet et je ne les remercierais jamais assez de m’avoir replongé encore un peu dans mon enfance. Kevin Smith

La série Green Hornet n’as pas encore commencé sa production.