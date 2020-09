The Walking Dead : la saison 11 sera la dernière mais un nouveau spin-off arrive

Même les zombies finissent par mourir, la preuve avec la fin (enfin !) programmée de The Walking Dead qui se conclura avec sa onzième et dernière saison.

AMC vient en effet d’annoncer que le show toucherait bientôt à sa fin, en même temps, les comics sont déjà terminés depuis belle lurette et vu les capacités d’écriture des scénaristes, il est temps de plier bagage. Depuis 10 ans Rick et ses copains télévisés se battent sans relâche mais il semble que le repos des guerriers approche. 24 épisodes sont donc prévu pour conclure cette épopée, donc 12 l’année prochaine (la saison 10 attendant toujours ses derniers épisodes finaux) et les 12 derniers en 2022.

Mais que les fans se rassurent, Daryl et Carol seront eux toujours de la partie puisqu’un spin-off spécialement dédié aux deux survivalistes serait déjà en projet. De plus, le producteur et showrunner du Walking Deadverse, Scott Gimple, annonce un quatrième spin-off en plus de celui-ci, de FTWD et du prochain World Beyond, qui serait une anthologie prenant place dans le monde zombifié, évidemment. Quand on aime, on ne compte pas…

La saison 10 de The Walking Dead se termine le 4 octobre prochain.