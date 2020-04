By Axel PC

Fear The Walking Dead tease sa saison 6

En ces temps apocalyptiques, The Walking Dead est roi, même si le final est repoussé. Alors pour patienter, AMC nous tease avec les premières images de la saison 6 de Fear The Walking Dead.

Dans le premier, on découvre Morgan pas bien en forme à la fin de la saison saison 5 en train de survivre à des blessures pas jolies jolies. Il nous explique que les choix n’ont pas tous étaient simples mais n’avaient pour objectifs que de d’aider à survivre leur petit groupe. Tout cela pendant que les visions d’une nouvelle communauté nous montrent une ambiance tendue tandis que la ruée vers l’or noir fait toujours rage. On a hâte d’en savoir plus.

La saison 6 de Fear The Walking Dead sera diffusée cet été.