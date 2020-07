Comic-Con@Home : Le final de la saison 10 de Walking Dead se dévoile, avec des infos pour la suite

Angela Kang, la showrunneuse de Walking Dead a partagé un extrait du final de la saison 10 lors de la comic con virtuelle et a annoncé plusieurs dates.

L’épisode final sera donc diffusé le 4 octobre prochain sur Amc ! Attendu normalement en avril, il avait été repoussé pour cause de retard de production dû à la crise sanitaire. Un chamboulement qui aura pour incidence de ne pas avoir le droit à la 11ème saison dès automne 2020, une première dans l’agenda de la série !

Mais que les fans se rassurent, en réalité l’épisode du 4 octobre ne sera pas vraiment le dernier puisque la showrunneuse a annoncé que la saison 10 comportera bien 6 épisodes en plus tournés et diffusés d’ici début 2021, portant le show pour la première fois au format 22 épisodes. Il y a fort à parier que cela soit une stratégie pour remplir la grille des programmes au vu du retard et permettre de prendre plus son temps pour tourner la 11ème saison.

En attendant, retrouvez les nouvelles images du faux final de la 10ème saison de The Walking Dead.