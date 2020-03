Michonne vient de faire ses adieux à The Walking Dead

Alors que l’épisode 12 rattrapait enfin l’arc des comics originaux, l’épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead vient de changer de focalisation, se concentrant sur Michonne.

On quitte donc Negan, Daryl et l’intrigue des Chuchoteurs pour retrouver la samouraï afro-américaine partie chercher des armes avec le nouveau venu Virgil. Sur l’île de l’étranger, Michonne est finalement dupée, droguée et c’est une espèce de vision paradoxale de son évolution narrative, un « what if » de son intrigue si le personnage campé par Danai Gurira avait choisi d’être égoïste et opportuniste. On la voit donc laisser Andrea mourir et rejoindre plus tard les rangs des Sauveurs de Negan. Une belle parabole pour prouver que sa place avait toujours été aux côtés des survivants, notamment d’un certain Rick Grimes.

Une réalisation psychédélique pour la conforter dans ses choix, surtout lorsqu’elle trouve des indices de la présence de l’ancien sheriff, donc encore en vie. Eloignée des différentes communautés, elle choisit, avec l’aval de Judith et du petit RJ, de partir sur les traces de Rick.

Une conclusion un peu artificielle, la séparation avec les enfants étant loin d’être émotionnelle. Un départ forcé qui essaye cependant avec panache de justifier le départ de Michonne de la série. En traquant un autre protagoniste disparu, la voilà elle aussi qui disparaît de The Walking Dead, dans un épisode qui sonnait comme un baroud d’honneur, une dernière bataille pour la samouraï.

Mais rassurez-vous, si Danai Gurira vient de faire ses adieux à la série, Michonne pourrait fort bien se retrouver dans les films en production avec Andrew Lincoln de retour dans les fameuses bottes du Sheriff. La showrunneuse Angela Kang confirme à mi-mots en déclarant que oui, « il y a un plan qui se dessine, en quelque sorte, pour passer la main ». Ce que plébiscite Scott Gimple, ancien showrunner et maintenant responsable de l’entière franchise zombifiée de The Walking Dead en affirmant que « son histoire n’est pas terminée. Nous étions heureux de conclure l’histoire de son personnage, tout en ouvrant cette nouvelle porte ».

Reste à savoir si le plan est bien de suivre ce nouveau groupe teasé à la fin de l’épisode, qui n’est pas celui aux trois anneaux ayant emporté Rick, et surtout de savoir si tout ce beau monde sera de retour dans les prochains films.

En attendant d’en savoir plus sur Michonne, la saison 10 de The Walking Dead est diffusée sur AMC et OCS.