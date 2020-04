By Axel PC

The Walking Dead : bande-annonce pour le final de la saison 10

Alors que l’épisode 15 vient d’être diffusé sur AMC et OCS, la saison 10 de The Walking Dead n’est pas vraiment terminée. Alors une bande-annonce de l’épisode final vient nous faire patienter, tout en teasant le retour d’un personnage depuis longtemps perdu de vue.

En effet, si les Chuchotteurs suivent maintenant Beta et s’apprêtent à en découdre avec nos survivants, Gabriel trouve le temps de réconforter les enfants dans ces images. Un plan séquence bienvenu pour montrer nos héros s’organiser face à la horde ennemie tandis que Eugène, et Cie s’approche de la Communauté ou que Virgil revient à Oceanside. Mais ce n’est pas tout puisque Maggie est également de retour.

Alors qu’elle avait disparue du show après la disparition de Rick Grimes (au milieu de la saison 9) pour aller tourner la série annulée Whiskey Cavalier, la voilà qui rentre à la maison. Angela Kang explique d’ailleurs que « nous saurons ce qui lui est arrivé depuis et ce que cela signifie pour notre groupe ». Une manière de sauver les meubles et de rattraper définitivement l’arc narratif des comics ? On espère.

Le final de la saison 10 de The Walking Dead n’a pas encore de date de diffusion.