Mortal Kombat : grosses tatanes sanglantes dans le premier trailer

La nouvelle adaptation de Mortal Kombat pointe enfin le bout de son nez avec un tout premier trailer bien musclé ! Produite par Warner Bros et New Line, cette mouture réalisée par Simon McQuoid (dont c’est le premier film) ne semble en effet pas lésiner sur la violence graphique chère à la saga vidéoludique.

Pour rappel, Mortal Kombat est une franchise ultra-populaire de jeux de combat, créée en 1992. Mettant en scène plusieurs personnages hauts en couleurs, combattant au sein d’un tournoi légendaire qui détermine le sort de plusieurs mondes, la saga s’est rapidement imposée comme une référence du genre aux côtés de Tekken ou Street Fighter. Le tout grâce à notamment des combats sanglants, des mises à mort extrêmement graphiques (les fatalities !) et quelques persos désormais cultes dans le monde du jeu vidéo.

Finish Him !

Après des adaptations lorgnant vers le nanar, ou bien de chouettes productions en web-série ou en film animé, les fans espéraient retrouver une version-live fidèle à l’identité de la franchise. Chose qui semble être le mantra du film de McQuoid : Sonya Blade, Jax, Kung Lao, Kano, Raiden, Mileena, Goro… tous semblent être présents et directement transposés à l’écran. On retrouve néanmoins l’acteur Lewis Tan (Into the Badlands) en Cole Young (personnage inédit), combattant de MMA qui sera amené au sein du fameux tournoi pour défendre la Terre.

Le clou du spectacle reste néanmoins la présence de Hiroyuki Sanada (Westworld) en Scorpion, et Joe Taslim (The Night Comes For Us) en Sub-Zero. Les 2 personnages les plus populaires et ennemis ancestraux qui transpirent déjà le charisme dans cette bande-annonce. L’occasion d’apprécier des chorégraphies qui semblent inspirées, usant habilement des capacités de chacun, le tout pour du mid-budget. En espérant cependant que le tout ne verse pas dans le fan-service sans âme, le charcutage à outrance, et le 1er degré pontifiant. Pour le verdict, il faudra encore patienter 2 petits mois.

Mortal Kombat sortira (on l’espère) en salles le 7 avril 2021, et le 16 avril sur HBO Max.