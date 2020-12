Walker : pas de Chuck Norris dans le teaser du nouveau Texas Ranger

Après MacGyver, Magnum ou Charmed, c’est au tour de Walker Texas Ranger de subir un ravalement de façade, mais sans Chuck Norris ni coups de pieds circulaires.

Au menu des pires idées de remake télévisuels, cette refonte du show procédural s’annonce plutôt sévère. Déjà, The CW est en charge de la production, une nouvelle pas réjouissante… à moins que le bonhomme ne se retrouve prochainement à donner des tatanes en plein crossover avec le Arrowverse. Ensuite, Jared Padalecki incarne le Ranger et si l’acteur de Supernatural est un géant (1m93) on regrette que l’action de ce teaser se focalise sur le deuil de sa femme, donnant un air de comédie romantique larmoyante à un show qu’on espérait un tantinet bourrin pour remplir les bottes de l’ancien champion d’art martiaux. On comprend (un peu) la volonté du studio d’apporter un semblant d’intrigue mais c’étaient les coups de pieds dans la gueule, l’esprit nanard et cartoonesque de la série avec Chuck Norris qui faisaient son charme. Si les yeux du ranger se posent sur nous, c’est certain que nous, par contre, on ne le regardera pas (pour ceux qui ont la ref’).

Walker sera diffusé sur The CW dès le 21 janvier.