Les Supers Nanas auront leur série en live action sur The CW

« Du sucre, des épices, et des tas de bonnes choses… tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites mais accidentellement le producteur Berlanti ajouta un autre ingrédient à cette mixture, une adaptation sérielle en live-action ! C’est ainsi que reviendront sur nos écrans les Supers Nanas, dotées de supers problèmes ! Belle, Bulle et Rebelle sont désormais blasées et terminent juste leur crise d’adolescence… »

D’après Variety, la série animée diffusée entre 1998 et 2005 sur Cartoon Network sera bien passée à la moulinette par Berlanti, toujours à même de dénicher de nouvelles productions super-héroïques douteuses. Ainsi, de gamines héroïnes, le plan est d’en faire « de jeunes adultes désillusionnées, déçues d’avoir perdu leur enfance en combattant le crime. Vont-elles accepter de se retrouver alors que le monde a désespérément besoin d’elles ? ». On essaye de se rassurer avec la présence de Heather Regnier (Veronica Mars) et de Diablo Cody (l’excellent Juno) à l’écriture de cette adaptation, mais on reste très sceptiques.. Berk.

Les Supers Nanas n’ont pas de date de production.