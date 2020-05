Batwoman : Ruby Rose jette l’éponge à la fin de la saison 1

By Emeric Bispo

Alors que la première saison de Batwoman vient tout juste de se finir aux États-Unis, Ruby Rose annonce qu’elle ne rempilera pas dans le rôle.

Aucune raison officielle quant à son départ n’a été communiqué mais les rumeurs voudraient que ce soit dû à sa blessure pendant le tournage, bien que Deadline démente cette version des faits. En effet, les relations entre l’actrice et les studios semblent rester cordiales puisqu’elle confie que cette décision ne l’enchante pas et remercie chaleureusement ses collègues pour lui avoir donner cette chance tandis que Warner Bros. Television et Berlanti Productions la remercie de sa participation. Les deux sociétés de production sont quant à elle déjà attelées à trouver une nouvelle comédienne issue de la communauté LGBT, bien déterminées à faire perdurer la série.

La saison 1 de Batwoman s’est clôturée cette semaine sur la chaîne CW.