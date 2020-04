Batman : les auditions du casting de Christopher Nolan

By Emeric Bispo

Une vidéo d’essais des films Batman de Nolan, avec Christian Bale mais aussi Cillian Murphy sous le masque vient d’apparaître sur la toile.

Même 15 ans après sa première sortie, la trilogie de l’homme chauve souris réalisé par Christopher Nolan passionne toujours les fans et ce malgré la performance récente de Ben Affleck et la mise en chantier d’une nouvelle version par Matt Reeves et Robert Pattinson. Signe d’une saga impérissable qui aura marquée l’histoire du cinéma. Dans cette vidéo d’essais, relayée par Comicbookmovie, nous prenons plaisir à retrouver Christian Bale à ses débuts, sous le costume de l’homme chauve souris. Mais pas celui visible dans Begins mais bien celui de Forever porté par Val Kilmer dans le film de 1995 ! En effet, étant des essais de casting, il y a fort à parier que le costume pensé par les équipes de Nolan n’avait pas encore vu le jour.

Nous découvrons aussi en image pour la première fois que Bale n’était pas le seul candidat à porter la cape puisque Cillian Murphy et Eion Bailey se glissait aussi dans la peau de Bruce Wayne. Nous savons évidemment que le premier héritera finalement du rôle de l’Épouvantail tandis que le deuxième ne sera tout simplement pas au casting. La production du premier opus de la trilogie du Chevalier Noir n’est pas la seule à figurer dans cette vidéo puisque nous retrouvons aussi les essais d’Aaron Eckhart en double face vu dans The Dark Knight ainsi que Tom Hardy en Bane et d’Anne Hathaway avec le costume de la Catwoman du show TV des années 60 ! Une jolie pépite qui ravira les fans, nous compris !

The Batman de Matt Reeves et porté par Robert Pattinson est attendu normalement le 23 Juin 2021 en salles.