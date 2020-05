Le Arrowverse, Superman & Lois ne reviendront qu’en 2021

Suite aux annulations de tournage dû la pandémie de Covid-19, les séries de super-héros du Arrowverse prendront du retard sur la chaîne CW.

C’est donc en janvier 2021 que les nouvelles saisons de Flash, Batwoman, Supergirl, Legend of tomorrow et Black Lighting reviendront sur les petits écrans américains, la chaîne CW ne pouvant pas assurer de nouveauté avant cela à cause du confinement. Mais les fans pourront se consoler avec une bonne nouvelle révélée par Deadline, celle d’un crossover entre Batwoman et Superman incarné par Tyler Hoechlin. Rappelons que ce dernier sera la co-star de son propre show s’intégrant dans l’Arrowverse, au côté de sa femme Loïs dès 2021. L’homme d’acier ne sera pas le seul personnage Dc à rejoindre les rangs de la chaîne puisque Stargirl et Swamp Thing viendront aussi combler leur programmation. Autant dire que les spectateurs de la CW ne sont pas prêt d’en avoir fini avec les super-héros.

Les nouvelles saisons des séries du Arrowerse seront à retrouver sur la CW à partir de janvier 2021.