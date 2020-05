Swamp Thing rejoint l’écurie de The CW

Alors que l’on pensait le show de DC Universe enterré, voilà que Swamp Thing pourrait connaître une seconde jeunesse chez The CW.

Morte née au bout de sa première saison, la série qui mettait en lumière le « Green » made in DC Comics tranchait pourtant avec ses homologues par son ton horrifique bien rafraichissant via la production de James Wan. Une ambiance qui devait forcément rebuter certains spectateurs habitués à des séries plus édulcorées. C’est là que le sauvetage de la créature du marais par The CW nous surprend. La chaîne réputée pour ses séries adulescentes et un Arrowverse particulièrement mièvre se propose donc curieusement pour continuer les aventures de Swampy sur le petit écran. De quoi inquiéter les fans de rated-r que nous sommes. Surtout que s’il y a bien eu rachat, de saison 2 il n’est encore point question. On se demande donc si nous aurons le droit à la suite directe de la saison 1 ou si la chaîne effectuera un reboot en bonne et due forme avec un nouveau casting.

Mais avec la prochaine mise en chantier de la Justice League Dark par J.J. Abrams pour HBOmax, nul doute que Swamp Thing aurait été ressuscité pour l’occasion mais on n’imaginait pas qu’elle viendrait filer un coup de main à Constantine depuis The CW. Sauf si ce dernier compte puiser son anti-héros chez les Legends of Tomorrow et son équipe depuis un univers smallvillien. On n’espère pas.

En tout cas, Swamp Thing ne reviendra pas tout de suite sur nos écrans.