La Justice League Dark sera développée en série par J. J. Abrams

Nos confrères de Variety nous révèlent que J. J. Abrams produira bel et bien une série Justice League Dark pour la future plateforme de Warnermedia, HBO Max.

Alors qu’un deal entre Bad Robot, la société de JJ Abrams et Warner avait été conclu en fin d’année dernière, il restait encore à définir les projets en question. Après des recherches de développement penchant entre film et série pour cette adaptation Dc Comics, ce sera bien le format épisodique qui sera choisi pour mettre en avant la plateforme. Du côté de la maison d’édition, cela fait un certain temps que cette équipe de super-héros mystico-horrifique, composée du chef John Constantine, Swamp Thing, Zatanna, Etrigan et autre Deadman, est mise en avant.

On compte en effet deux films d’animation sur la ligue (à défaut d’une fiction mainte fois tombée à l’eau), ainsi qu’un centré sur le leader en plus de sa présence importante dans l’arrowverse avec une tentative échouée de série stand alone. N’oublions pas non plus le show sur la créature du marais, lui aussi très vite annulé sur la plateforme Dc Universe. Reste à savoir si J. J. abrams et la Warner comptent reprendre ces interprétations des personnages pour étendre encore plus leur univers, où offrir de toutes nouvelles itérations, sachant que les programmes en question seront eux aussi disponibles sur HBO Max.

En attendant, la nature du deal entre Bad Robot et Warnermedia n’inclut pas que l’adaptation de l’oeuvre Dc, puisqu’il est aussi question que J. J. Abrams produise la série anthologique Overlook, spin off de Shining, qui se concentrera sur différentes histoires s’étant passées dans le fameux hôtel imaginé par Stephen King. De plus, il co-écrira un troisième show, Duster, racontant l’épopée d’un syndicat du crime dans le territoire sud-ouest américain des années 70. Des rumeurs persistantes continuent à dire que le réalisateur de Star Wars 7 et 9 serait aussi dans le viseur de la Warner pour relancer sur grand écran Superman. J. J. Abrams serait-il la nouvelle égérie du studio ? L’avenir nous le dira.

En attendant que la production de Justice League Dark soit lancée, HBO Max sera disponible dès le mois prochain aux Etats-Unis.