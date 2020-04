Justice League Dark – Apokolips war : la fin de l’univers animé DC ?

Si le DCEU n’est jamais parvenu à s’envoler, côté animation DC Comics et Warner Bros s’entendent à merveille et comptent bien faire de Justice League Dark : Apokolips War la conclusion de leur univers animé.

Pour les non initiés, les films animés de la maison d’édition à deux lettres proposent une continuité partagée mais également des films indépendants, spin-off ou one-shot, qui prennent place dans des univers parallèles. Initié avec Justice League War en 2014, le DC Animated Universe compte aujourd’hui 14 films, si on compte la conclusion de Flashpoint Paradoxe, et verra sa conclusion dévoilée dans le prochain Justice League Dark : Apokolips War. Soit la fin de l’arc graphique qui coïncidait avec l’avènement du New 52 papier. A voir si une Renaissance animée est attendue, pour nous offrir un nouvel univers partagé, en attendant de découvrir les standalones comme le prochain Superman Red Son.

Justice League Dark Apokolips War arrivera en DTV le 19 mai prochain.