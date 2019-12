Superman Red Son dévoile sa bande-annonce

Après le mignonnet Wonder Woman Bloodlines, Warner Bros Animation et DC Comics décident d’animer Superman Red Son qui se dévoile aujourd’hui dans un trailer.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le comics de Mark Millar et Grant Morrison, l’histoire propose une réalité alternative aux traditionnelles aventures de l’Homme d’Acier en faisant s’écraser la capsule contenant le bébé Kal-El en Russie. Face à lui, un Lex Luthor, un Batman ou une Wonder Woman, communistes évidemment. De quoi rafraichir le paysage télévisuel de la Warner qui ne prend cependant pas de gros risques en proposant un nouvel animé aux lignes habituelles, entre l’iconique traitement de Bruce Timm et celui des New 52.

Superman Red Son sortira en DTV début 2020.