Bande-annonce Obi-Wan Kenobi : recyclage & fan service ?

Après une bande-annonce épique et nostalgique, le média Entertainment Weekly a dévoilé la première image du retour du plus grand méchant du cinéma, Darth Vader. Verdict : les fans hardcore et les plus amateurs de la saga sont servis, Star Wars fait son grand retour. Obi-wan Kenobi se déroule dix ans après La Revanche des Siths et la perte de la guerre contre l’Empire. Les derniers Jedis se sont exilés pour disparaître dans l’anonymat, dont fait partie le héros éponyme. Malgré un postulat à l’apparence nouvelle, il apparait pourtant une sensation de déjà-vu…

Nous vivons dans une époque où la nostalgie est sans cesse remise en avant. Personnellement, on y retrouve des souvenirs, et puis surtout : ça fait vendre. Et ça, Disney semble l’avoir bien compris. Retour sur Tatooine. Retour de tous les personnages les plus emblématiques de la licence. Retour d’une imagerie qu’on connaît déjà… On ajoute une bande-originale de John Williams pour bien faire monter la sauce, et on obtient une bonne sensation de déjà-vu. La hype est cependant gigantesque et Obi-wan Kenobi sera le nouvel évènement à ne pas manquer. Reste donc à voir si la série ira au-delà de ses apparences recyclées.

Vous êtes toujours là ? Oui, bon, c’était un peu virulent, on vous l’accorde… Bon : si vous l’êtes encore en tout cas, sachez qu’on croit quand même au potentiel de la série. En effet, Disney a su proposer un développement original et impactant avec The Mandalorian, tant en terme technique, qu’en terme de divertissement. Il faut également avouer que la souris aux grandes oreilles à tendance à développer ses séries vers de nouveaux standards en s’approchant de ceux du cinéma.

Tandis que The Mandalorian faisait un véritable hommage au western, la série proposait une toute nouvelle approche visuelle de l’univers au travers et grâce à son protagoniste. C’est donc avec une certaine logique que Obi-Wan Kenobi nous fait retourner au bercail… La question reste cependant celle du renouvellement et d’une vision nouvelle sur une histoire qu’on connait déjà.

La bande annonce de Obi-Wan Kenobi semble présenter un héros isolé, caché et traqué par l’Empire. On découvre les étendues de sable de Tatooine. Elles viennent finalement contraster avec le côté urbain de la nouvelle planète, Daiyu. Dès lors semble s’installer les notions de contraste et d’opposition, à plusieurs degrés de lecture. On passe des espaces vides désertiques, à des espaces remplis, urbains et étouffants. Les univers s’opposent également entre eux. On découvre une forte opposition entre des tons crèmes et doux contre d’autres plus sombres, verdâtres et rougeâtres et menaçants. Ils pourraient également caractériser les protagonistes, baignés dans la lumière (Tatooine et les Jedis). Tandis que les antagonistes sont eux, tapis dans l’ombre (les Siths et l’Empire).

Obi-Wan Kenobi semble également aborder d’une nouvelle manière l’ancien maître Jedi. Les quelques apparitions du personnage au sein de la société laissent entendre sa perte de statut de héros. Il semble avoir une routine quotidienne, dans laquelle on l’observe travailler et prendre un transport en commun. L’arc narratif du personnage se verra sans doute très vite remis en question au service de l’intrigue. Cependant, la mise en parallèle avec la pop-culture, le star système, et la saga en elle-même pourrait être une manière d’aborder ce retour de Obi-Wan dans l’univers de Star Wars.

Malgré quelques notes d’espérance (fondé sur une analyse un peu tirée par les cheveux, on vous l’accorde…), il semblerait pourtant que Disney+ préfère se tourner vers la nostalgie et ce qu’elle fait vendre. Car oui, la dernière cartouche de Obi-Wan Kenobi, c’est bien entendu Darth Vader (ou Dark Vador chez nous). Ce sera donc l’occasion de retrouvailles entre Ewan McGregor’s (Obi-Wan) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker), mais aussi de tous les fans de la saga. On peut éventuellement déjà attendre un combat ultime qui rappellera la bataille des héros dans La Revanche des Siths… Ou bien une apparition beaucoup plus surprenante, séduisante et menaçante, comme dans Rogue One, moins frontale et plus marquante que jamais.

Malgré ces nombreuses interprétations et cette longue réflexion autour de la série, la bande annonce ne révèle pourtant que peu d’informations sur l’intrigue. On retrouve de nombreux personnages de l’univers étendu (la série Clone Wars, le jeu-vidéo Star Wars Jedi Fallen Order pour n’en citer que deux). Il s’agira d’ouvrir l’œil et de patienter encore un tout petit peu pour découvrir l’histoire de Obi-Wan Kenobi. On éspère découvrir un nouveau chapitre, complet et auto-suffisant, original et inventif, et pas un énième produit nostalgique capistaliste.

Obi-Wan Kenobi sera disponible sur Disney + à partir du 25 mai.