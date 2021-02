The Mandalorian : Gina Carano renvoyée pour des propos polémiques

Cara Dune ne fera plus partie de The Mandalorian (notre critique de la saison 2), son actrice ayant été renvoyée par Lucasfilm suite à des propos polémiques.

« Gina Carano n’est actuellement plus employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit de nouveau à l’avenir. Ses messages sur les réseaux sociaux dénigrant des gens selon leur identité religieuse ou leur culture sont odieux et inacceptables. » Lucasfilm au micro du Washington Post

En effet, l’ancienne championne de MMA posta une photo très graphique d’une femme juive battue par des nazis allemands avec le message suivant:

“Les Juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants. Parce que l’histoire est réecrite, la plupart des gens aujourd’hui ne se rendent pas compte que pour arriver au point où les soldats nazis pouvaient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les détester simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques ?” Gina Carano

Par sa comparaison au relent de négationnisme, Gina Carano fait référence au traitement médiatique des adhérents au parti républicain. Les idées conservatrices de l’actrice ne sont pas pointés du doigts pour la première fois puisqu’étant supportrice de Trump, elle avait remis en doute les résultats de l’élection de novembre, avait critiqué le mouvement black lives matter ou s’était moquée des pronoms transgenres en ajoutant “boop/bop/beep” à sa biographie twitter (caricaturant les il/elle/iel très utilisés par la communauté trans).

En réalité, d’après le Hollywood Reporter, suite à ces nombreux propos controversés, cela faisait deux mois que le studio cherchait une raison pour la virer et ses dernières déclarations sur instagram ont été “la goutte d’eau”. Par la même occasion, son agence d’acteur a décidé de rompre son contrat. Le destin de la série spin off “Rangers of the New Republic” qui devait mettre en tête d’affiche le personnage de Cara Dune est dorénavant très incertain.

Le tournage de la saison 3 de The Mandalorian commencera prochainement.