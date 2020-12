The Plague Year : Michael Hirst s’occupe d’une mini-série pestiférée

Si la saison 5B de Vikings vient d’arriver sur Netflix (et qu’on attend la 6B avec impatience), Michael Hirst prépare déjà un autre projet, The Plague Year.

Les épidémies donnent décidément des idées aux scénaristes. La catharsis on appelle ça… Bref. Apparue en 1331, la peste noire s’est rapidement étendue à toute l’Europe, puis à l’Asie et à l’Afrique à telle point qu’elle devint endémique, prompte à réapparaître régulièrement au cours de l’Histoire. Sa dernière apparition en Angleterre survient à la fin du XVIIe siècle et servira de support à la mini-série produite par Hirst pour History. D’après Variety, l’intrigue prendra place à Londres en 1665, en plein pendant la Grande peste de Londres qui a entraîné la mort de plus de 75000 morts, soit 20% de la population de la capitale britannique en seulement 2 ans. Un programme réjouissant donc, qu’on a évidemment hâte de découvrir.

Le festival de joyeuseté ne s’arrête pas là puisque History développe également The Donner Party, nommée d’après l’expédition Donner qui suivra le terrible périple de pionniers bloqués dans les montagnes de la Sierra Nevada et forcés de recourir au cannibalisme pour survivre au froid et à la faune agressive. Du bonheur.

The Plague Year et The Donner Party commenceront leur production prochainement.