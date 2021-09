The Guilty : trailer du huis clos avec Jake Gyllenhaal pour Netflix

Parce qu’après Velvet Buzzsaw, Jake Gyllenhaal poursuit son deal avec Netflix, voilà aujourd’hui la bande-annonce de The Guilty où cet acteur génial semble porter littéralement le film sur son seul charisme.

Réalisé par Antoine Fuqua, ce remake d’un thriller danois, Den Skyldige, de Gustav Möller, est également réadapté par Nic Pizzolatto, le scénariste de True Detective. Soit de beaux et grands noms pour un projet qui parait tout aussi délectable puisque l’intrigue place Gyllenhaal en opérateur d’un centre d’appels d’urgence, le 911 aux US, seul dans son local alors qu’il tentera d’aider une femme victime d’enlèvement. Une prouesse pour toute l’équipe en focalisant l’attention exclusivement sur Gyllenhaal, le film opérant en parfait huis clos, jamais on ne quittera l’acteur d’une semelle, alors qu’un casting non moins monstrueux lui donnera la réplique, de Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough ou Paul Dano, mais seulement vocalement lorsqu’il répondra à d’autres appels urgents. Après d’autres films au high-concept similaires et particulièrement probants comme Locke avec Tom Hardy, coincé dans sa voiture. Bref, nous voilà bien chauds pour découvrir la nouvelle production de Netflix.

The Guilty sera sur Netflix dès le 1er octobre.