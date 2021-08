Spider-Man No Way Home dévoile son trailer monstrueux

Depuis des mois, on se demandait si Spider-Man No Way Home monterait ses premières images avant sa sortie ciné ou non. Sony vient finalement de répondre à nos attentes en dévoilant un premier teaser-trailer tout ce qu’il y a de gargantuesque.

Ainsi, malgré les damage-control anticipé de Tom Holland et de Marvel & Cie, preuve en est que le multiverse fera bien son entrée dans le MCU via la nouvelle itération de ce bon Spidey. Son identité secrète révélée, Peter Parker décide, ni une ni deux, d’aller voir son pote, et nouveau mentor, Dr Strange, pour qu’un enchantement le sorte de cette galère identitaire. Sauf que ça foire et que l’espace-temps se fracture. L’occasion pour Marvel et Sony de reprendre certains effets visuels du premier Docteur Strange, soit l’effet « Inception » comme on dit dans le métier, un parti pris géométrique et halluciné qu’il nous tarde de redécouvrir sur grand écran.

Sinon, bien évidemment, le mystère entourant la présence ou non de Willem Dafoe en Bouffon Vert, de Alfred Molina en Docteur Octopus et même le relooking de l’Electro de Jamie Foxx, est ici révélé sans ménagement. Seuls les rôles, encore tenus secrets (on se gausse) de Andrew Garfield et de Tobey Maguire restent à découvrir, mais nul doute que la prochaine bande-annonce de No Way Home devrait lever toute ambiguïté de ce prochain Spider-Man, toujours réalisé par Jon Watts. On se demande donc, en toute logique, si ce combo de tous les méchants possibles du tisseur, vraisemblablement destiné à combattre une Sinister Six recomposée, ne versera pas dans la surdose de méchants, qui avait déjà sérieusement nui au Spider-Man 3 de Sam Raimi… Mais on verra bien, n’est pas Into the Spider-Verse qui veut.

Spider-Man No Way Home sortira le 15 décembre au cinéma.