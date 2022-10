Skull and bones, The Cursed, L’Art de Quantic Dream… notre récap’ de la semaine

Salut à toi, lecteur invétéré ! La semaine qui vient de s’écouler s’est révélée riche en promesses : date de sortie de l’autobiographie de Brian Johnson, du jeu Skull and Bones, arrivée prochaine de The Cursed et de la saison 6 de Peaky Blinders en DVD et concert en hommage à Edith Piaf, petit retour sur ces dernières actualités culturelles.

Côté cinéma

La sortie en VOD, DVD et Blu-Ray du film The Cursed, inspiré de la série Netflix du même nom, aura lieu le 5 octobre prochain . Créé par Yeon Sang-Ho, à l’origine de Dernier Train Pour Busan et Peninsula, The Cursed retrace l’histoire d’une journaliste spécialisée dans le paranormal à la recherche d’un tueur en série, dont les pistes s’amenuisent alors que les corps disparaissent de façon étrange…

Côté séries

Adult Swim a annoncé la sortie de la suite de la série YOLO : Cristal Fantasy . Celle-ci sera disponible à partir du 16 janvier prochain et s’intitulera YOLO : Silver Destiny . Les deux fêtardes australiennes Sarah et Rachel, continuent leur quête de sensations fortes dans la ville de Wollogong. Michael Cusack, le créateur de la série, résume : « Dans cette deuxième saison, Sarah et Rachel sont toujours en quête de divertissement et de good vibes. J’ai hâte que les fans puissent les accompagner dans de toutes nouvelles et étranges aventures à Wollongong pour espérer faire de leurs plus grands fantasmes des réalités ».

Côté jeux vidéo

Le 29 septembre dernier, PlayStation lançait son nouveau programme de fidélité en Asie, PlayStation Stars . Celui-ci célèbre les exploits des joueurs et surtout, permet de cumuler des points et de remporter des récompenses telles que des objets collectors. Ce programme gratuit sera disponible en Europe à partir du 13 octobre et pour participer, il suffit de disposer d’un compte adulte sur le PlayStation Network et de participer à diverses activités et campagnes.

Côté musique

Pendant plus de 50 ans, le compositeur Philippe Sarde a mis le cinéma français en musique : César Et Rosalie, Les Choses de La Vie ou encore Tess et L’Ours, l’artiste compte plus de 350 bandes originales à son actif. Le 14 octobre prochain sortira un coffret d’anthologie comprenant 6 disques et 101 de ses chefs d’œuvre.

Côté littérature

L’art de Quantic Dream , qui comporte plus de 280 pages de contenus inédits, de nombreux dessins préparatoires jamais révélés, et d’illustrations à couper le souffle, sortira en librairie le3 novembre prochain . Ce livre, paru aux éditions Mana Books, propose une rétrospective illustrée de l’évolution du studio de jeu vidéo français, fondé en 1997. Son auteur, Jean Zeid, explique en introduction : « Si je me suis lancé dans la conception de ce livre, c’est pour mener à bien une enquête sur des jeux qui m’ont touché personnellement. La fameuse corde sensible. Quantic Dream est une entreprise à part à mes yeux. »

Côté spectacles

Nathalie Romier , interprète de longue date du répertoire d’Edith Piaf, a annoncé cette semaine son spectacle qui aura lieu au théâtre Les Enfants du Paradis chaque mercredi soir à 19:30 à partir du 21 septembre . Celui-ci reprendra exactement le dernier concert de la chanteuse : décor reconstitué, même costume, atmosphère et surtout, même setlist pour une immersion parfaite dans ce moment historique.

