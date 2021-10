PlayStation Plus : les jeux gratuits d’octobre 2021 !

Le mois d’octobre accueille 3 nouveaux jeux disponibles pour les abonnés PlayStation Plus. Au programme, un retour dans les tranchées avec Hell Let Loose sur PS5, le classique Mortal Kombat X et pour les amateurs du green PGA Tour 2K21, tous deux sur PS4.

Hell Let Loose

Ce jeu en multijoueur inspiré de la Seconde Guerre mondiale propose des combats à 100 joueurs avec un méta-jeu basé sur des mécaniques de RTS et de gestion de ressources. Les commandants dirigent le flux du combat et coordonnent de puissantes compétences qui influencent l’avancée de leurs troupes vers la victoire.

Faites équipe et repoussez les combattants en ligne dans des escarmouches à 50 contre 50 sur un terrain en constante évolution. Choisissez l’un des 14 rôles jouables au sein d’unités d’infanterie, de reconnaissance ou de blindés. Chaque unité dispose d’armes, de véhicules et d’équipements authentiques.

Mortal Kombat X

Le beat ’em up de Netherrealm Studios mêle présentations cinématiques et expérience de gameplay inédite. Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, chacun des nombreux personnages possède plusieurs styles de combat au choix, ce qui offre davantage de stratégie pour l’attaque comme la défense.

PGA Tour 2K21

Affrontez des pros du PGA Tour sur des parcours incroyables de réalisme et gagnez des récompenses ainsi que de l’équipement. Vous pourrez alors les mettre à profit pour affronter vos amis ou les meilleurs joueurs au monde lors de matchs en local ou en ligne. Créez votre propre joueur et personnalisez son équipement, puis bâtissez votre propre clubhouse. Vous pouvez même concevoir des saisons et tournois avec des règles et de l’équipement personnalisés.

Les jeux seront disponibles gratuitement sur le PlayStation Plus du 5 octobre au 1er novembre 2021.