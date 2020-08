Quel film correspond à ton signe astrologique ?

Qu’on y croît ou pas, les signes astrologiques passionnent depuis des millénaires. Comme on a tous ce petit plaisir coupable de lire notre horoscope et la symbolique qui y est liée, on t’a concocté un horoscope filmique ! Dis moi ton signe, je te dirais quel film regarder !

Verseau : Original, parfois utopiste, le signe astrologique du Verseau voit grand et se révèle altruiste. Tu nous vois venir ? La plus grande saga de divertissement de tous le temps ? Dégaine Star Wars, ça t’occupera un bon moment ! Au fur et à mesure, la saga mûrit, conserve une certaine noirceur et se plaît à créer la surprise à de nombreuses occasions.

Poisson : Artiste dans l’âme, intuitif et clairvoyant, parfois paradoxaux, les Poissons aiment les histoires d’amour, et s’attachent au passé. On te conseille donc la saga Retour vers le futur, un incontournable que tu pourras voir et revoir ! Un scénario génial, avec de l’action, de l’aventure, de l’humour et évidemment de l’amour.

Bélier : Anxieux, impatient, entêté et opiniâtre le signe astrologique Bélier aime quand ça bouge. On te propose donc des films d’action, mais attention, pas n’importe lesquels ! « I never say no to Rocky » Les béliers c’est un peu comme Sylvester Stallone, une fois lancés, ils ont la tête dure et ne raccrocheront pas les gants. Après les Rocky 1,2,3,4,5,6 les Creed 1 et 2, Rocky 7 est dans les cartons ! Si tu n’as pas vu la saga grouille toi, sinon ressort là, ça te défoulera !

Taureau : De nature aimable, chaleureuse et bienveillante, le Taureau est ouvert aux autres. Sous ses airs durs, se cache un cœur tendre. Ressort donc ta saga Harry Potter. Entre l’histoire du trio Hermione, Ron et Harry et leurs aventures de plus en plus sombres, tu auras de quoi être amplement satisfait.

Gémeaux : Agréable, amusant et spirituel, le Gémeaux est sociable et charmeur. Pour ton côté fin psychologue et fan de communication, on te propose de ressortir les Conjuring. Scénaristiquement poussés, terrifiants, ils te permettront en plus de te préparer pour le troisième opus qui sortira en 2021 !

Cancer : Sensible, doté d’une grande imagination, le Cancer aime les films plutôt psychologiques, avec des histoires passionnantes. Ressort donc les Matrix de leur pochette DVD. Retourne dans la matrice, il y a fort à parier que tu n’a pas encore tout découvert de ses subtilités !

Lion : Puissance, générosité, gloire, noblesse, son l’apanage du Lion. C’est le signe astrologique de l’idéalisme également. Trouves toi donc les trois opus du Monde de Narnia. Ça parlera bien au petit lionceau qui sommeille au fond de toi !

Vierge : Fin analyste, organisé, la Vierge brille par son esprit logique, perfectionniste, soucieux du détail. Pour sa qualité et son sérieux, on t’envoie voir les films sur Hannibal Lecter : Le Silence des agneaux (1991) , Hannibal (2001), Dragon rouge (2002), Hannibal Lecter : Les Origines du mal (2007). Tu verras, c’est à croquer !

Balance : L’émotion, la vérité, la beauté, voilà ce qui fait vibrer les Balances. Pour te faire grâce des Twilight, on t’invite à regarder Pirates des Caraïbes. À toi les grands horizons, les rêves de piraterie, de trésors et les histoires d’aventures !

Scorpion : Le Scorpion est entier, passionnel, loyal, secret, complexe, il fonctionne à l’instinct. Pour tout cela et bien plus encore, laisse de nouveau éclore sur ton écran la saga Alien ! On ne te développera pas les connotations sexuelles freudiennes que tu pourras trouver dans le film, on te laisse chercher, ça t’incitera à valider notre choix !

Sagittaire : Jovial, indépendant, un brin joueur et aventurier, les natifs du signe astrologique Sagittaire peut se montrer imprudent, enthousiaste est surtout chanceux. Ils ont d’ailleurs tendance à être doués aux jeux de chance comme vous pouvez le lire dans cet article. Rien de tel donc que de te sortir la carte de la trilogie Ocean : Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) et Ocean’s Thirteen (2007). Du jeu, de l’audace et de l’inattendu, que demander de plus ?

Capricorne : Sérieux, raisonnable, réfléchit le Capricorne est mature, patient et persévérant. Pour ton côté hyper-responsable et terre à terre, on te suggère les James Bond. Des intrigues bien ficelées, de l’action et toujours un espion de grande classe, un cocktail simple qui se marie avec un dosage des plus précis.