Nos meilleures séries de la décennie

Si on vous proposait nos meilleurs films de la décennie, il fallait obligatoirement que l’on vous donne également notre liste des meilleures séries depuis 2010 et ce pour chacun de nos rédacteurs.

Les 3 meilleures séries de la décennie selon Marie

2011 : Person of Interest

Séries à la base épisodique qui a su gagner en densité et complexité pour devenir presque feuilletonnante et nous offrir un duel d’anthologie entre deux super intelligences artificielles. Loin de la science-fiction en s’appuyant sur notre propre réalité, Person of Interest est révélatrice des enjeux présents et futurs auxquels l’humanité est – ou sera – confrontée dans un futur proche. Pour cela le show peut compter sur une équipe créatrice imaginative qui a su aller au-delà des attentes des spectateurs d’une grande chaine, sur des acteurs/actrices de choc (mention spéciale pour Amy Acker) et sur une musique aux petits oignons.

2009ish : Un village français

Meilleure série française, retraçant l’occupation d’un village pendant la Seconde Guerre mondiale. Loin d’une vision manichéenne de la guerre, la série aborde tous les aspects d’une époque complexe dans laquelle des gens ordinaires ont dû faire des choix et basculer entre différents camps. Une belle reconstitution qui nous pousse nous spectateurs à nous mettre à la place de vraiment tous les personnages, peu importe s’il s’agit de résistants ou de collabos ou de Français ou d’Allemands. Une prouesse rendue possible par une véracité historique sans faille et une interprétation brillante des acteur.trice.s.

2019 : Years and Years

Mini-série d’anticipation, Years and Years est une ode à la vie, à la tolérance, à la famille et à l’amour dans un monde toujours plus incertain (ou ne l’a-t-il pas toujours été ?). Emportée par des acteurs tous plus exceptionnels les uns que les autres et une bande-son magistrale, cette œuvre coup de poing mérite d’être connue de toutes et tous.

2010 : Downton Abbey

2012 : Girls

2013 : Orange Is the New Black si j’écoute ma subjectivité et Peaky Blinders si j’écoute mon objectivité en matière de séries.

2014 : BoJack Horseman

2015 : Mr. Robot

2016 : Westworld

2017 : The Handmaid’s Tale

2018 : Bodyguard

